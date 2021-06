Dos personas perdieron la vida en un accidente múltiple

Los personas perdieron la vida en un terrible accidente cuando chocaron las camionetas que cada uno de ellos conducía contra un camión. Los vehículos quedaron incrustados debajo del acoplado. Luego de que el conductor perdiera el control quedó cruzado en el carril contrario. Las causas que originaron el siniestro vial están bajo investigación.



El incidente se produjo durante la mañana a la altura del kilómetro 102 de la Ruta Nacional 12, en el complejo vial Zarate-Brazo Largo, de la provincia de Buenos Aires. Debido al fuerte impacto contra el vehículo de mayor porte y las heridas que esto les provocó, las personas que iban en sus automóviles finalmente fallecieron prácticamente en el acto.



En los trabajos periciales preliminares, se logró establecer que el conductor del camión, que circulaba con sentido hacia Entre Ríos, perdió el control del volante por causas que hasta el momento se desconocen. El rodado quedó totalmente cruzado sobre mano contraria, bloqueando ambos carriles e impidiendo el paso de los demás coches.



Por otro lado, según se estableció momentos después del accidente, quienes viajaban a bordo de sus camionetas con dirección hacia la provincia de Buenos Aires, intentaron esquivar el acoplado que estaba tapando completamente la ruta, pero a pesar de las maniobras, no pudieron evadirlo e impactaron de lleno, quedando incrustados debajo.



Según informaron las fuentes policiales abocados al hecho, uno de los conductores de las Amarok que protagonizaron el accidente fatal murió en el preciso momento del choque, mientras que la víctima restante fue trasladada hasta un centro de salud de zona, donde falleció a raíz de las graves heridas sufridas en el siniestro vial.



En el lugar trabajaron los peritos de la Policía Científica para intentar dilucidar cuáles fueron las verdaderas causas que originaron el despiste. Por el momento no hay demasiadas certezas al respecto y solo se sabe que el conductor del camión perdió el control, se cruzó de carril bloqueando la circulación con el contenedor en el cual quedaron incrustados los vehículos.



Producto de incidente y hasta tanto no se terminaron con las tareas de rutina, durante varias horas, el tránsito de la Ruta 12 quedó interrumpido a la altura del kilómetro 102 para que los agentes de seguridad, la Gendarmería y personal del servicio de emergencias puedan rescatar a las víctimas.