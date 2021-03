Una mujer terminó fracturada al ser atacada por dos motochorros

Una mujer terminó con serias lesiones al sufrir una fractura en el marco de un robo que tuvo lugar en las últimas horas en Villa Elisa, hecho por el cual hasta el cierre de esta edición no había personas aprehendidas ni tampoco sospechoso alguno, pese a la gravedad de la situación.



Los allegados de la propia víctima indicaron que todo tuvo lugar anteayer, cuando un joven agarró su moto y se dispuso a llevar a su madre hasta su casa del barrio Dumont de Villa Elisa. Sin embargo, al llegar a la esquina de 409 y 131 el conductor tuvo que esquivar un pozo y entonces, y de la nada, otro ciclomotor con dos personas a bordo se les acercó y los chocó, de manera intencional.



En diálogo con el portal Nexo Norte, uno de los damnificados, llamado Nahuel, contó que la intención de los hampones “no era chocarme sino provocar que me cayera” e indicó que “el impacto fue del costado izquierdo”. Producto de eso, su progenitora sufrió un fuerte golpe que bien pudo haber sido “contra la rueda delantera” del vehículo de los cacos, quienes culminaron en el piso. Ellos, en tanto, lograron mantener la estabilidad “porque veníamos muy despacio y mi mamá estaba agarrada a mi cintura. Si bien nos desestabilizaron, pude controlar la moto”.

Alarma vecinal



Producto del ruido generado por la colisión y de los gritos de los perjudicados, frentistas de la zona hicieron sonar la alarma vecinal y los malhechores se dieron a la fuga sin llegar a llevarse nada de las víctimas.



Poco después se hizo presente un patrullero, cuyos oficiales les indicaron a los allí presentes que este tipo de ilícitos era “común en la zona” y prometieron ir a buscar a los responsables, aunque si lo hicieron no pudieron hallarlos. En tanto, se acercó una ambulancia del SAME pero sus profesionales médicos resolvieron no trasladar a la mujer porque consideraron que había sufrido “heridas menores”.



Sin embargo, la señora se levantó al día siguiente con la rodilla muy inflada y sin poder mover los dedos, por lo que se dirigió hasta la clínica San José de Villa Elisa. Le hicieron una placa y se le detectó una fisura en la rótula, por lo que “la rodilla se le llenó de líquido y sangre”. Además, tenía también “los cuatro metatarsos del pie rotos y corridos, por lo que hay que operarla para acomodarlos”.



Ahora pidieron la colaboración de los vecinos ya que la mujer necesita una férula para inmovilizar la rodilla, mientras que ya consiguieron una silla de ruedas, gracias al accionar de la comunidad.