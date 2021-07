Una mujer y su hija adolescente, maniatadas en su casa de City Bell por ladrones

Cuatro delincuentes armados protagonizaron en las últimas horas una violenta entradera en City Bell, donde redujeron a una mujer y a su hija, informaron ayer fuentes policiales.

Las víctimas, de 53 y 15 años, estaban ingresando a su casa de 144 y 446, cuando fueron sorprendidas por los malvivientes, alrededor de las 22 del lunes. Encañonándolas y amenazándolas, las obligaron a ingresar al hogar y las maniataron. Con la situación dominada, comenzaron a dar vueltas por cada habitación, con el fin de apoderarse de diferentes elementos de valor y dinero en efectivo.

Finalmente, se alzaron con la plata que allí había, cuya cifra no trascendió pero, no conformes, también se hicieron de una consola de PlayStation, un televisor y también el auto de las damnificadas. Se trata de un Renault Sandero de color gris, que hasta el cierre de esta edición todavía no había aparecido.

Un llamado al 911 alertó al Comando de Patrullas La Plata pero, pese al rastrillaje implementado, no se pudo dar con los responsables, de quienes nada se sabe.

En cuanto a las mujeres, se supo que se encuentran en buen estado de salud pese al mal momento vivido. Tomó intervención la UFI número 9, donde se abrió una causa por el delito de “robo doblemente calificado”.

Degenerado en Berisso

En otro orden, un hombre de 38 años quedó identificado en una causa por “amenazas y exhibiciones obscenas online” y ayer a la tarde le allanaron su domicilio de Berisso, de donde los detectives de la DDI La Plata le incautaron un celular, que ahora será peritado.

Todo se inició tras una denuncia donde la perjudicada refirió que comenzó a recibir llamadas y videos por la aplicación WhatsApp desde un número desconocido. En las mismas, un hombre le exhibía sus genitales o se mostraba masturbándose y, a la vez, la intimidaba con que si denunciaba el hecho divulgaría supuestas imágenes privadas de ella.

De informes de la compañía de teléfonos prestataria y tareas de campo, se logró identificar al sospechoso, obteniéndose un registro para su inmueble de la calle 7 de la vecina localidad.