Una mujer y sus dos hijos terminaron maniatados tras entradera en Barrio Hipódromo

Una ama de casa de 52 años y sus hijos, una empleada de 22 y un estudiante de 16, sufrieron ayer al mediodía la visita de dos delincuentes en su domicilio de Barrio Hipódromo, quienes los despojaron de dinero en efectivo, joyas y otros elementos de valor, permaneciendo hasta el cierre de esta edición en la clandestinidad.

Los hampones ingresaron por la puerta principal del inmueble ubicado en 115 entre 33 y 34 cerca de las 12. Una vez adentro, “amedrentaron a las víctimas, las maniataron con cables y las dejaron en una habitación del primer piso”, según le contó a Trama Urbana un vocero.

Les exigieron que les dijeran “dónde escondían la plata y las alhajas”, información que los damnificados revelaron sin resistirse. Así, los malhechores se alzaron con $15.000, teléfonos y las joyas que hallaron. Con el botín en su poder, se dieron a la fuga, dejando atadas a las víctimas.

Poco después se hicieron presentes agentes de la comisaría Segunda, pero no pudieron dar con los involucrados, y ahora analizan las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones.

“La mujer y sus hijos están bien, aunque shockeados. Por suerte no sufrieron maltrato físico”, contó un portavoz, mientras que un vecino del barrio le contó a diario Hoy que conoce a los perjudicados “de toda la vida” y aseguró que “no me enteré de nada, por lo que imagino que todo habrá sido rápido”.

En tanto, varios frentistas se mostraron molestos por los reiterados robos en la zona y exigieron “mayor presencia policial”.