Una trabajadora de la salud denunció graves ataques de sus vecinos

Aberrante e indigante lo que le ocurre a un mujer en plena cuarentena. En este duro momento de lucha contra la pandemia del coronavirus, ha aparecido un nuevo caso de violencia vecinal hacia una trabajadora de la salud. Una enfermera de Villa Castells denunció distintos ataques de sus vecinos por su trabajo, ya que le han roto el auto y le han cortado la luz varias veces.

En diálogo con diario Hoy, la mujer afectada destacó que sufre estas maldades desde el comienzo de la cuarentena y que hizo varias denuncias, pero que no tuvieron efecto. "No sé porque me tienen tanta bronca, pero el ataque es sólo a mi persona. Hoy me desperté con los parabrisas rotos del coche".

La enfermera detalló que vive con su madre, que es jubilada, en un edificio ubicado en 506 entre 8 y 9, de Villa Castells. Contó las distintas agresiones que sufrió este tiempo, por su trabajo: "Amanezco con las ruedas pinchadas y me abrieron el auto dos veces hace poco tiempo, con una barreta. También me lo rayaron, me doblaron los espejos y el del lado del conductor, se terminó rompiendo. No tengo presupuesto, porque yo trabajo en un centro de salud que forma parte de una cooperativa".

Además destacó que en su edificio, los vecinos hacen reuniones y que andan sin barbijo. "La verdad que no me alcanza para estar arreglando el auto a cada rato. Los vecinos hacen fiestas a las 3 de la mañana, casi todos los días y cuando me levanto al otro día, siempre tengo el auto roto. Y siempre es el mío. Ellos saben que trabajo de enfermera. Ya no sé más que hacer y he hecho varias denuncias, pero la Policía no hace absolutamente nada".