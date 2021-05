Vecinos atraparon a un ladrón y le dieron una paliza

Debido a la inseguridad que azota a la región, los vecinos están hartos de ser blanco de los delincuentes. Un grupo de frentistas del barrio El Rincón decidió tomar la justicia en sus propias manos y le dio una paliza a un ladrón que sorprendieron robando.



Todo sucedió durante la noche en la zona de 441 y 133 y la golpiza al delincuente fue filmada por los vecinos, quienes no solo le dieron golpes en el rostro y el resto del cuerpo, sino que además lo interrogaron sobre un cómplice. No está claro cuál es el hecho del que se lo acusa, ya que el mismo no se menciona en el video y ninguno de los afectados realizó la denuncia a la Policía.



En la grabación se puede escuchar a uno de los presentes preguntarle al hampón sobre otro individuo que iba en una motocicleta. “¿Quién era el otro que estaba en moto? ¡Decime quién era o te arruino la cara!”, se escucha decir a una voz que está fuera de cámara.



Mientras esto ocurre, otro hombre le dio un golpe en la nuca al presunto maleante (el cual está maniatado, herido y dentro de un automóvil), tras lo cual volvieron a preguntarle sobre el otro malviviente. “Iba en una XR”, alcanzó a decir el sujeto, tras lo cual la filmación se cortó.



No está claro qué sucedió luego, pero lo cierto es que el joven que se ve en el video fue liberado por los vecinos, ya que minutos después se hizo presente en la comisaría Décima para denunciar el ataque. Al cierre de esta edición, los investigadores se encontraban tratando de esclarecer lo sucedido, aunque por el momento no hay mayores pistas.



“Aún estamos indagando sobre lo sucedido”, dijo un vocero consultado sobre el incidente, el cual agregó que “por el momento lo único que tenemos es la denuncia que le tomaron al golpeado en la comisaría Décima de City Bell”.