Vecinos de La Hermosura denuncian robos reiterados y piden ayuda

Vecinos del barrio La Hermosura se encuentran desesperados ante los reiterados robos que están sufriendo en las últimas semanas. Piden ayuda a las autoridades para que envíen más policías y, de esta manera, pueda haber más patrullajes en el vecindario.

Luego de que este multimedio publicara en exclusiva una terrible doble entradera que tuvo lugar en la zona de calle 639 y diagonal 131, otros vecinos comenzaron a comunicarse con diario Hoy para relatar más hechos que les tocó padecer y así reclamar por mayor seguridad.

“Anoche (por el lunes) andaba un auto dando vueltas y un tipo quiso entrar a una casa”, contó uno de ellos en diálogo con Trama Urbana, mientras que otro agregó: “Los vecinos están cansados de que no les den bolilla”. Asimismo, un tercero detalló: “Hubo un robo anterior en 640 entre colectora y diagonal 131, una casa de materiales de construcción. De ahí se dirigieron a 638 y diagonal 130”.

Cabe mencionar que el barrio La Hermosura se encuentra alejado del casco urbano y es un vecindario relativamente nuevo, con pocos habitantes, y a donde solo se puede llegar ingresando por la Ruta 11.

Todas estas características parecen estar siendo aprovechadas por los delincuentes, ya que en la jornada de ayer unos cacos saltaron un paredón y, bajo amenaza de arma de fuego, redujeron a los moradores y terminaron maniatando a toda una familia.

“Era un barrio muy tranquilo, pero hace varias semanas vienen robándose cosas hasta de los patios de las casas”, aseguraron los frentistas con gran preocupación. Agregaron además que en todos los casos los hampones ingresaron a las propiedades, redujeron a todos los presentes y se llevaron varios objetos de valor y dinero en efectivo, cuya cifra todavía no ha podido ser precisada.

Siguiendo con su reclamo, también relataron que “en la última semana hubo dos robos, incluido un auto. Además, a un tipo le pusieron el arma en la cabeza, lo desvalijaron y escaparon”. Afortunadamente, a pesar de los dramáticos momentos que les tocó vivir, no hubo que lamentar heridos de gravedad.

De más está decir que al momento no hay detenidos y que, al tratarse de una zona alejada y prácticamente rural, no hay dispositivos de vigilancia que hayan podido captar a los malhechores, por lo que las cámaras públicas no son una opción para buscar pistas.