La Escuela Primaria N° 15 suspenderá las clases mañana

Una escuela platense no tendrá clases el día de mañana debido a que los baños no están en condiciones y aún no se ha resuelto el problema,

Se trata de la Escuela Primaria N° 15, ubicada en calle 4 entre 62 y 63. La misma tuvo insistentes pedidos para que se arreglen inodoros, canillas, fuelles y se destapen las bachas. De hecho, de los 10 baños disponibles sólo funcionan tres.

Por este motivo, y porque aún no se llevaron a cabo los arreglos correspondientes, el establecimiento se vio obligado a suspender las actividades mañana jueves de marzo. La decisión afectará a los grados de 4to, 5to y 6to de ambos turnos.