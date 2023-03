No se salvan ni los organizadores de campañas solidarias

Un reconocido dirigente y referente barrial, famoso por or­ganizar campañas solidarias, fue víctima de la inseguridad luego de que unos delincuentes amenazaran a sus hijas y se metieran en su casa.

Ocurrió en la tarde de ayer en la zona de 34 y 135, cuando las dos jóvenes llegaban a la propiedad y fueron sorprendidas por unos hampones armados. A punta de pistola, las obligaron a entrar y, con la situación controlada, revisaron cada rincón del inmueble para apoderarse de diferentes objetos de valor.

Ya con el botín en su poder, emprendieron la fuga y al momento del cierre de esta edición permanecían prófugos de la Justicia. Tras lo sucedido, el referente vecinal mostró su tristeza y su bronca por lo sucedido con una dura publicación en redes sociales.

“Así dejaron mi casa. Se llevaron todo. Ellas no sufrieron más que la conmoción del momento. Me rindo. Me ganaron. Es el fin de algo que pensé que podía cambiar. Me ganaron”, escribió el damnificado.

Justicia por mano propia

Por otro lado, en horas de la noche de ayer un grupo de repartidores descargó su furia y tomó la justicia en sus propias manos, luego de que le propinaran una feroz golpiza a un ladrón armado que intentó asaltar a un delivery en 4 y 55.

“No te matamos acá porque si no vamos presos nosotros”, le decían algunos de los frentistas, al tiempo que lo mantenían retenido en el suelo y le daban golpes de puño y patadas.

Si bien no está claro lo que sucedió, testigos indicaron que todo pasó minutos antes de las 21 horas, cuando el hampón merodeaba por la puerta de una heladería.

En determinado momento habría querido asaltar a uno de los deliverys, pero otros repartidores que estaban por el lugar intervinieron y evitaron el robo, para después reducir al ladrón y mantenerlo retenido hasta que llegara la Policía.