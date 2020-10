Vecinos de La Plata alertan sobre nuevos intentos de estafa

En épocas de pandemia, se volvieron cotidianas a nivel nacional las estafas bajo diferentes modalidades, y nuestra ciudad no quedó exenta. En esta oportunidad, al menos tres vecinos denunciaron que intentaron engañarlos bajo “el cuento del tío” y expusieron sus casos para generar conciencia y alertar a la sociedad.

La nueva metodología consiste en un presunto sorteo de la compañía Samsung, por el que se busca a través de mentiras adquirir datos personales de los supuestos ganadores.

Un hombre domiciliado en City Bell dijo que lo llamaron haciéndose pasar por un empleado de dicha empresa para robarle. “Me dijeron que me había ganado un premio, consistente en $50.000 y un teléfono. Me pedían mi número de DNI, saber dónde vivo, qué estudio y si trabajo. Me enviaron un link trucho para que pusiera mis datos y mi cuenta personal de ­Instagram”, señaló a través de su Facebook. Agregó que “hay que tener cuidado, te llaman por cualquier cosa y caés sin querer”.

Lejos de ser el único caso, otra vecina de esa localidad sufrió un hecho similar días atrás: “Les seguí la corriente hasta que se enojaron conmigo porque no les pasaba mis datos y cortaron la comunicación. La llamada era de la provincia de Córdoba”, contó, aseverando que la jugada había sido la misma: un falso beneficio de Samsung, con un celular y dinero de premio.

“Tenía que anotar una dirección y me preguntaron cómo había tomado la noticia de haber sido favorecida en el sorteo. Al responderles que con mucha cautela, se enojaron muchísimo, me insultaron y cortaron”, agregó.

Afortunadamente, en ninguno de estos casos llegó a materializarse el ilícito, a diferencia de tantos otros en los que los estafadores se salieron con la suya.