Vecinos estafados en la compra de lotes se presentaron en la Fiscalía

Vecinos estafados del predio La Hermosura presentaron una demanda en la Fiscalía de Álvaro Garganta, por un conflicto de tierras en 642 y Ruta 11, donde ayer hubo disturbios, protestas y más reclamos.

“Soy damnificado de una compra que a mi criterio fue genuina, compré un terreno creyendo que me iban a entregar el lote en los dos meses que nos dijeron. Sí es cierto que firmamos un fideicomiso el cual el plazo era de tres años y ya son cuatro años que pasó de ese tiempo y todavía no tenemos respuestas, no tenemos el lote”, reveló Mariano a la Red 92.

“No podemos ingresar, no podemos hacer nada, hay gente que está entrenando con camiones sacando tierra de ahí y nosotros que somos los propietarios no podemos ingresar para nada”, agregó el entrevistado.

“Pedimos que nos escuchen, somos personas de bien que trabajamos para comprar peso a peso, centavo a centavo, ese lote. Mucha gente está alquilando y honestamente en la situación que estamos pasando, incluso de pandemia, lamentablemente tenemos que estar acá reclamando por lo nuestro”, vociferó el manifestante.

Por otra parte, otro vecino acusó que “hay sobreventa de los terrenos, o sea que el mismo terreno me lo vendieron a mí y al mismo tiempo, a otro, y a otro. Es una estafa que hicieron, y al momento se siguen vendiendo”.