Vestidos de operarios, asaltaron una casa en Gonnet

Dos hombres se hicieron pasar por operarios para llevar adelante un robo en una vivienda de Gonnet ubicada en la zona de 25 y 504. La víctima fue un hombre de 55 años que terminó con golpes en el rostro. Al cierre de esta edición, los sospechosos continuaban prófugos.



Todo comenzó durante la mañana, cuando un par de individuos golpearon la puerta de la casa de Néstor (55), el damnificado. Si bien en un principio trascendió que los ladrones llevaban uniformes de Policía, esto fue desmentido por voceros oficiales quienes aseguraron que los implicados estaban “vestidos de azul, con ropa de operario”.



Lo cierto es que la víctima los dejó ingresar pero poco duró la pantomima ya que en cuanto pusieron un pie dentro de la propiedad, los delincuentes comenzaron a atacar a golpes a Néstor, exigiéndole que les diga dónde guardaba sus ahorros. Tras recibir unos puñetazos en el rostro, el dueño de la vivienda no tuvo más remedio que entregarles todo el efectivo que tenía en su poder, cuya suma sería aproxi­madamente 20.000 pesos.

No conformes con haberse hecho del dinero, los malhechores decidieron que no era suficiente. Comenzaron a recorrer el interior del inmueble revisando cada rincón en busca de objetos de valor. Se tomaron su tiempo para apoderarse de lo que encontraban a su paso.



Todos los elementos que sustrajeron los cargaron en el Renault Twingo del damnificado, el cual utilizaron para darse a la fuga a toda velocidad. Ya sin la presencia de sus captores, Néstor dio aviso a la Policía. A pesar de que los agentes realizaron un operativo cerrojo no pudieron dar con los implicados.



Al cierre de esta edición, la Policía continuaba tras los pasos de los sospechosos y del vehículo que utilizaron para escapar (cuya matrícula es DQQ 556). Se están analizando las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido.



Cabe mencionar que apenas 24 horas antes de este robo, otra entradera había tenido lugar a pocas calles de allí, más precisamente en la zona de 486 y 132. Un grupo de cuatro delincuentes ingresó a una vivienda y amenazó al propietario con

pistolas y cuchillos. Lograron escapar no solo con objetos de valor sino también con la cuantiosa suma de dos millones de pesos.

Como si esto fuera poco, no muy lejos de allí durante la noche del lunes le quitaron dos millones de pesos a un hombre, mientras se hallab