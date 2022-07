Villa denunció por falso testimonio a la joven que lo acusó de abuso sexual

La defensa del futbolista de Boca Sebastián Villa presentó este jueves por la noche un escrito acusando a Tamara Doldán, la joven que lo denunció por abuso sexual, de falso testimonio.

La mencionada denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y los abogados pidieron además que la causa se tramite "en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría", ya que, según ellos, "se ha actuado con falta de objetividad fiscal".

"En fecha 13 de mayo de 2022, Rocío Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado", señaló el futbolista.

Tras su declaración indagatoria del jueves ante la fiscal Vanesa González, Villa respondió que con Doldán tuvieron "relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos".

Además, señaló que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos y que fueron expuestos por la víctima, pertenecen a una cuenta no verificada a la que Villa desconoce como propia. "No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve", aseguró Villa en el escrito.

Asimismo, añadió: "Fui juzgado por cierta opinión pública que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto".

La denuncia la hizo Villa a través de su abogado Martín Apolo ante la Justicia de Lomas de Zamora. La misma que ayer indagó a Villa por abuso sexual con acceso carnal.

El jugador insistió en que su ex mintió y hasta le había advertido que le realizará una falsa denuncia para "arruinarle" su carrera de deportista.

Según dijo, esto habría ocurrido luego que le pidiera dinero y él se lo negara, por lo cual ahora, Villa la acusa por "falsa denuncia" y "falso testimonio". El futbolista remarcó en su denuncia que las médicas que revisaron a la víctima nunca constataron rastros de abuso sexual y que ambas declararon en la causa que así fue.

"Nunca tuvimos una relación sentimental, mucho menos estable, siempre le dije que lo único que podía ofrecerle era mi amistad. Yo salía hacia poco de una relación y no quería estar de novio. Nos hemos visto en unas ocho o nueve ocasiones en las que además de compartir unos momentos, mantuvimos siempre relaciones sexuales consensuadas", aseveró Villa.