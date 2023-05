Villa Elvira: perdió el control del vehículo y volcó

Un impactante accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en la localidad platense de Villa Elvira, donde por cuestiones que aún se intentan establecer el conductor de un automóvil perdió el control y terminó volcando en el interior de un zanjón. El damnificado tuvo que ser asistido por profesionales de la salud debido a que presentaba algunos golpes.

El dramático episodio sucedió durante la noche, mientras la víctima circulaba por la Ruta 11 a la altura de la calle 605. Por alguna razón, el vehículo despistó y se dio vuelta, provocando la alarma de los vecinos del barrio que, rápidamente fueron a auxiliarlo mientras otros se comunicaron con servicio de emergencias 911 para pedir la presencia de los agentes de seguridad.

Pocos minutos después arribaron los efectivos policiales y una ambulancia del SAME para asistir al hombre y su acompañante. Los médicos atendieron a ambos, quienes afortunadamente solo presentaban unas lesiones que no revestían demasiada gravedad, por lo que no se requirió que fueran trasladados a un hospital.

En tanto que el personal de Bomberos trabajó en el lugar del hecho para remover el coche de la zanja en la que había caído y constataron que tenía daños en su carrocería. Por su parte, tomó intervención la comisaría Decimosexta de Villa Ponsati y se llevaron a cabo las actuaciones de rigor.

Siniestro protagonizado por un camión

Un hecho de similares características ocurrió en la localidad de Etcheverry, donde un camión perdió el control, se subió a la rotonda ubicada en la intersección de las rutas 215 y 6, y terminó volcando hacia uno de los costados. En este caso, dos personas resultaron heridas, que fueron derivadas hasta el centro de salud más cercano.

Todo sucedió durante la mañana de ayer, cuando el vehículo que transportaba mercadería de un frigorífico despistó por causas que están investigación. A raíz de ello, el SAME y la Policía se hicieron presentes para asistir a sus ocupantes y debido a que ambos presentaban politraumatismos, fueron trasladados hasta el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.