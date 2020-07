Villa Nueva: vecinos reclaman por cortes de Edelap

Los innumerables cortes de luz en la ciudad y alrededores no cesan en la cuarentena. El aumento del consumo es una de las causas de ello, pero no justifica la poca inversión de la empresa proveedora de electricidad en el trasporte de energía.

Esta vez le tocó a una vecina de Villa Nueva, quien continúa sufriendo los cortes desde la tarde del domingo, que en principio le hizo sufrir la pérdida de su televisor y del lavarropas. "La semana pasada estuve 5 días sin luz, con mi nene que somos discapacitados. Además EDELAP no se hace cargo", dijo la mujer.

La mujer dio detalles a este medio de la situación en la que se encuentra, padece una condición en la que necesita ayuda del Estado y por supuesto de la energía eléctrica. "Me van a terminar quemando todo, yo soy pensionada de Provincia, pero Macri me sacó la pensión, me quedé sin nada", le dijo a Diario Hoy.

A su vez, también destacó que es su madre quien la mantiene económicamente, ya que no cobra el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). "No tengo ni para pagar la luz", afirmó.

Así como Nahir, hay muchísimos casos donde la empresa EDELAP no se hace presente. Los cortes constantes en la ciudad y alrededores, desnudan la ausencia de inversión en el sector eléctrico y dejan en claro el poco tacto y el deshumanizado trato de la empresa para con la gente, o mejor dicho, sus clientes.