Motochorros mataron a una mujer que viajaba en un micro durante un robo

Para intentar evitar un robo en el conurbano bonaerense, un colectivero arribó en las últimas horas la unidad contra la vereda y, ante eso, los delincuentes que iban a bordo de una moto balearon el vehículo y una pasajera de 45 años recibió un balazo, matándola prácticamente en el acto, informaron ayer fuentes policiales.

El salvaje suceso tuvo lugar este miércoles a las 11.30 en las calles San Martín y Coronel Lynch del barrio San Nicolás, dentro de la localidad de San Justo. Allí, cuatro cacos a bordo de dos rodados sorprendieron a un hombre que estaba lavando su auto, justo cuando se aproximaba el micro. El chofer del interno 623 de la línea 174, al detectar la maniobra delictiva, quiso defender a la víctima y atravesó el vehículo.

Ante esto, uno de los implicados disparó y luego se dio a la fuga, con rumbo incierto. El proyectil que salió de su pistola impactó en la humanidad de Hilda Tello (45), quien se encontraba con su hija y una amiga. De inmediato, el conductor del colectivo trasladó a la damnificada hasta la clínica San Francisco, donde los médicos constataron su deceso.

“Mamá, despertate”

Una pasajera y testigo de lo ocurrido mencionó: “La verdad es que es algo que todavía no me puedo reponer, salís de tu casa y no sabes si vas a volver con la inseguridad que hay. Venía de hacerle un tramite a mi abuela, viajando al lado de la chica y de sus hijas ya que nos encontrábamos en la última fila del colectivo donde hay cinco asientos. Fueron segundos, se escucharon estallidos y cuando me tiré al piso para agarrar a una de las nenas de ella por el tema del impacto de bala, vi a la víctima tendida sobre el asiento completamente desvanecida”.

Asimismo, añadió: “En ese momento, el chofer actuó súper rápido, arrancó y fue a la clínica. Aunque yo ya había visto que la chica había perdido el conocimiento automáticamente. Lo que más recuerdo fue el grito de una de las hijas diciendo Mamá, despertate”.

Al ser consultada sobre dónde se dieron los impactos de bala, respondió: “Una se dio en la parte del vidrio, en la luneta de atrás y dos impactos se dieron en la chapa e impactaron en el tórax de la mujer”

Por último, confirmó: “Acá se vive con miedo, ya después de las 19 o 20 horas no se puede salir en el barrio y si salís, no sabes si volvés a tu casa”.

Hasta el cierre de la presente edición, las autoridades policiales intentaban identificar a los autores del suceso, de quienes nada se sabe y por ahora se mantienen en la clandestinidad.