Violenta entradera a una familia de Arturo Seguí

Al menos cuatro delincuentes perpetraron anoche una violenta entradera en una casa de Arturo Seguí, donde redujeron a una familia y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Fuentes policiales indicaron que los ladrones lograron ganar el interior de una propiedad emplazada en calles 132 entre 485 y 486, para después maniatar a los presentes. Recorrieron las diferentes dependencias del hogar y se alzaron, así, de todo lo que consideraban de importancia, además de un dinero cuya cifra no trascendió.

Con el botín asegurado, los hampones se dieron a la fuga y hasta el momento no solo no fueron localizados, sino que no hay datos para dar con ellos.