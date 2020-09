Violenta entradera en 71 y 13: lo encañonaron y le robaron el dinero de la caja fuerte

Un comerciante de nuestra ciudad sufrió una violenta entradera durante la mañana de ayer. Ocurrió cuando, a pocas cuadras de la Vieja Estación, al menos dos delincuentes armados lo interceptaron en la puerta del garaje de su casa donde montó un negocio de artículos de limpieza, lo encañonaron y le robaron todos sus ahorros.

El episodio sucedió a plena luz del día, pasadas las 8.30, en una vivienda del barrio Meridiano V, ubicada en las calles 71 entre 13 y 14, en momentos en que la víctima de disponía a abrir su local. En ese preciso instante, fue interceptado por los malvivientes que lo apuntaron con un revólver calibre 38 y lo obligaron a ingresar a su propiedad.

Una vez que ganaron el interior de la casa, le indicaron que guardara a sus perros caniches en el patio y lo encerraron en el baño. Acto seguido, los hampones comenzaron a registrar todas las habitaciones buscando dinero, y pocos minutos después se dieron a la fuga con una gran cantidad de efectivo que el damnificado tenía guardado en una caja fuerte.

Además, los malvivientes se alzaron con una cadenita de oro que pertenecía a la mujer del comerciante, varios objetos de valor y demás pertenencias personales. “Creo que fue al voleo, pero también pudieron haber sabido que tengo un negocio y se creyeron que tenía plata, pero lo veo más al azar porque estaba por salir y se me apareció de la nada”, le comentó a diario Hoy Leandro, la víctima del asalto.

En este mismo sentido, el damnificado relató que uno de los delincuentes “me apuntó al pecho y me dijo Callate, metete adentro y quedate quieto. Por suerte no me lastimaron, pero fue el mal rato que te meten en tu casa y te usurpan todo”. El dinero que los ladrones le sustrajeron rondaba los 20 mil pesos, y el dueño del negocio de venta de artículos de limpieza los tenía guardados para abonar la escritura de una propiedad.

Ya con el botín en su poder, los malvivientes se escaparon del lugar del hecho sin ser identificados y son intensamente buscados. Una de las claves para dar con su paradero son las cámaras de seguridad emplazadas en la zona, las cuales serán analizadas por los investigadores.