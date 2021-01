Violento asalto a un repartidor en las inmediaciones de la Departamental La Plata

Un repartidor fue víctima en las últimas horas de un violento robo en las calles de la ciudad, cuando dos motochorros lo asaltaron en las inmediaciones de la Jefatura Departamental La Plata, quitándole dinero, su celular y otros elementos de valor.

Pese a que el incidente quedó registrado en una cámara de seguridad, hasta el cierre de esta edición los implicados permanecían prófugos, mientras que los vecinos de la zona se mostraron indignados ante un nuevo hecho de inseguridad.

El ilícito se materializó a las 22 del sábado, cuando la víctima se acercó hasta un edificio de la calle 62 entre 13 y 14 para entregar un pedido. Dejó la bicicleta estacionada, tocó el timbre del departamento al que se dirigía y se quedó esperando a que lo atendieran. Se sentó en los escalones de la edificación y entonces irrumpieron dos personas a bordo de un ciclomotor marca Gilera, de color azul y 110 cilindradas. Lo encañonaron, lo amenazaron y le exigieron la entrega de todos sus bienes. El damnificado no se resistió y les dio así el dinero en efectivo que llevaba, además de su teléfono personal y demás objetos. Consumado el atraco, y antes de que el perjudicado pudiera recibir algún tipo de ayuda, los malhechores se dieron a la fuga enfilando hacia el lado de Villa Elvira, no llevándose consigo el rodado de la víctima.

Si bien la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad y los agentes de la fuerza ya cuentan con esas imágenes, todavía nada se sabe de los hampones.

“Zona liberada”

“Después de robarle al muchacho, me quisieron asaltar a mí en 18 y 68. Yo iba en bicicleta y me persiguieron hasta 19, donde justo había un patrullero”, comentó un frentista del barrio y añadió que, si bien el coche de la fuerza fue en búsqueda de los malvivientes, “no los pudo agarrar”.

A su vez, otro vecino expuso que “el viernes a la noche los delincuentes hicieron estragos robando a los deliverys y la Policía no hace nada”. Acerca de los sujetos del ilícito en cuestión, dijo: “Hace meses que están robando y la Policía lo sabe, pero miran para otro lado. Un día los seguí porque habían asaltado a un repartidor en 69 y 23, pero los perdí. Le avisé a un patrullero y no me hicieron caso”.

Por último, otro vecino se mostró indignado al aseverar que “toda esta área se convirtió en un sitio ideal para los asaltos callejeros, aunque también hay varias entraderas. Tantos hechos, y todos impunes, nos da a entender que la zona está liberada y que la Policía saca tajada de todo esto”.