Violentos robos contra una mujer y un adolescente en La Plata

Tres nuevos robos, dos de ellos sumamente violentos, se registraron en las últimas horas en diferentes sectores de La Plata. Por ninguno de ellos se logró dar con los implicados, que permanecen con paradero desconocido, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Por un lado, durante la noche del sábado atacaron a una mujer en pleno centro de la localidad de City Bell, más precisamente en la zona de 472 y 13 B. Un delincuente, a punta de pistola, la sorprendió mientras caminaba, la amenazó y le sacó todas sus pertenencias, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. La víctima, además del dinero y el celular que llevaba consigo, perdió también su cartera y documentación, además de las llaves del auto.

Agentes de la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, buscan cámaras de seguridad en las que pudiera haber quedado registrado el suceso, con el fin de localizar al implicado, de quien nada se sabe.

“Qué mal que estamos viviendo en City Bell, no podés salir a la calle. Es tierra de nadie. Mucha indignación e impotencia”, se lamentó un vecino del barrio, mientras que otro dijo: “Ya no es lo que era antes: ya no hay más tranquilidad ni seguridad, y la Policía se lava las manos. No hace absolutamente nada. No nos cuida y, en cambio, protege al delincuente. Así estamos”.

Contra un chico

En tanto, un adolescente de 14 años que circulaba por la calle sufrió un hecho similar cuando fue abordado por dos hampones a bordo de una moto, en las calles 66 y 160 de Los Hornos. No solo le sustrajeron sus bienes y la plata que tenía, sino que además le pegaron, pese a tratarse de un chico.

La madre del damnificado relató que los cacos andaban en un ciclomotor de gran tamaño, y que todo se desarrolló a plena luz del día: a las cuatro de la tarde. Desesperada por el momento que tuvo que pasar su hijo, les pidió a los vecinos del área que si tienen cámaras de seguridad le manden las imágenes, para poder identificar a los malvivientes.

Mientras tanto, se abrió una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados por el delito de “robo calificado”, y se le dio intervención a los numerarios de la comisaría Tercera, que comanda esa zona.

Cámara de seguridad

Por último, en San Carlos dos malhechores se adueñaron de manera ilegítima de dos motos estacionadas en 154 bis y 49.

El hecho se registró alrededor de las 21.30 y quedó registrado en una cámara de seguridad. Pese a eso hasta el momento los autores del ilícito siguen prófugos y ni siquiera fueron identificados.

Los frentistas del barrio aseguraron que son recurrentes los ilícitos y que ya no saben qué hacer para evitarlos. Desde la subcomisaría La Unión no pudieron dar aún con los cacos.