Volvieron a robar en el Club San Jorge: se llevaron todo el cableado eléctrico

La comunidad deportiva del Club San Jorge de Villa Elisa volvió a sufrir un nuevo golpe perpetrado por un grupo de desconocidos, siendo este último al menos el tercer episodio de estas características en menos de seis meses. En esta oportunidad, los malvivientes se hicieron con una enorme parte del tendido eléctrico que habían terminado de instalar hace apenas unos días.



El esfuerzo que venían realizando los integrantes de la institución, ubicada en la zona de las calles 424 y 8, terminó siendo en vano debido a que fueron nuevamente foco de una banda de ladrones. Estos ingresaron al predio durante la madrugada y se llevaron una gran cantidad de luminarias y el cableado que habían puesto en condiciones tras sufrir otro robo.



La Comisión Directiva del club informó el lamentable episodio mediante las redes sociales, y en una publicación de Facebook revelaron que debido a alto costo que conlleva realizar la reparación, la cancha de paddle no estará disponible para su uso en el horario nocturno. Un vecino manifestó su bronca y expresó: “Pobres, no les dan paz”, mientras que otro usuario sugirió que “pongan cámaras, a nosotros nos hicieron muchos daños en nuestro comercio, pusimos cámaras y no molestaron más”.



Es que este es al menos el tercer hecho de esta naturaleza que padecen en menos de seis meses. Anteriormente, en el mes de diciembre, sujetos ingresaron al predio, destrozaron una ventana y una puerta de un depósito y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Poco antes, otros malvivientes se habían llevado un centenar de lámparas, además de sustraer todo el alambrado perimetral.



Robo en Plaza Malvinas



La ciudad se convirtió en una zona predilecta para los ladrones, que actúan con libertad en todos los barrios. En las últimas horas, en inmediaciones de Plaza Malvinas, un grupo de inadaptados robó un automóvil. Cuando los malvivientes estaban escapando, chocaron a otros vehículos que estaban estacionados en la calle 50 entre 17 y 18.



Cuando estos quisieron huir, terminaron incrustados contra una columna de luz, que quedó destrozada.