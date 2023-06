Volvió del fin de semana largo y descubrió que le habían robado

El escruche es el robo en una vivienda después de haber forzado los accesos a ella y generalmente en ausencia de los propietarios. Esto significa que los ladrones aprovechan que la vivienda está vacía para de esta manera poder llevarse cuanto objeto de valor encuentren.

Precisamente, un vecino de la localidad de City Bell fue víctima de este tipo de asalto cuando un número no identificado de maleantes se metió dentro de su propiedad cuando no se encontraba. El damnificado descubrió todo cuando regresó, después de haber descansado por el fin de semana largo.

Fuentes consultadas por diario Hoy indicaron que todo sucedió en la zona de 471 y 14 B, cuando los vecinos llamaron al 911 para avisar sobre un robo en proceso. No obstante, cuando los uniformados llegaron hasta el lugar solo encontraron al dueño de casa.

El hombre les dijo que, cuando regresó a su hogar, encontró la puerta rota, por lo que les pidió verificar que no había nadie en el interior. Luego de revisar cada rincón, los agentes constataron que la misma se encontraba toda revuelta, pero que no había nadie.

Tras esto, el damnificado terminó confirmado el faltante de dinero en efectivo (cuya suma no aclaró), una Play Station 4 y varios electrodomésticos, pero les dijo que no radicaría denuncia penal, como así tampoco quería la presencia de personal policial ni de peritos.

Una localidad golpeada

Cabe recordar que en ediciones anteriores este multimedio informó sobre un millonario robo ocurrido en una vivienda de 472 y 21 B, cuando pasadas la 5 de la mañana unos cacos sometieron a una familia y se robaron una cifra cercana a los 50 millones de pesos.

En lo que se trató de un robo feroz, los maleantes no solo amenazaron con armas de fuego a cada uno de los integrantes, sino que incluso uno de ellos sufrió un principio de infarto. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y no hubo que lamentar heridos.

Además, este episodio se da poco más de una semana después de que el jefe de calle de la comisaría Décima, correspondiente a la localidad de City Bell, fuera arrestado al quedar envuelto en medio de un escándalo, en el que se lo acusa de pedido de coimas.

Agentes de Asuntos Internos se hicieron presente en la seccional y se llevaron esposado al implicado. Según trascendió, se lo acusa de haberle pedido dinero a un detenido para mejorar su situación, por lo que se lo imputaría por “extorsión en grado de tentativa”.

Cabe mencionar que también se incautaron dos celulares y que se desplazó de la fuerza a otro efectivo. En cuanto al imputado, terminó luego recuperando la libertad. Asimismo, apenas 72 horas antes se había informado que se habían hecho cambios en las autoridades de la comisaría Décima y, si bien no se había designado de forma oficial, el jefe de calle iba a pasar a estar a cargo, algo que finalmente no sucederá.