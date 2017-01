El mensaje del Indio Solari para el documental sobre Juan Román Riquelme

El cineasta Sebastián De Caro se encuentra rodando una película sobre el último gran ídolo Xeneize:Juan Román Riquelme. Para ilustrar todas las facetas del ídolo de Boca, el Indio Solari le dedicó una emotivas palabras. El documental será presentado en abril próximo y muchos se emocionaron por la participación del emblemático cantante del rock nacional.

El Indio, confesó hincha de Boca, mostró su debilidad por los futbolistas de la jerarquía de Riquelme y lo comparó con otro grande del fútbol: "A mí me gustan los jugadores como vos, como (Zinedine) Zidane, son los que más me gustan". Además, el cantante envió un saludo y deseó reencontrarse prontamente con el ex jugador.