Jorge Sampaoli visitó al cantante de Callejeros en la cárcel de Ezeiza

El director técnico del seleccionado nacional de fútbol, Jorge Sampaoli, visitó en la cárcel Patricio Fontánez, cantante de la banda Callejeros que está preso tras la tragedia en Cromañón.

El ex del Sevilla visitó a Fonanet en otras dos oportunidades: la primera fue a fines de mayo cuando ni bien arribó al país; la segunda sucedió esta semana y por primera vez trascendió en los medios.

En el 2014, cuando Sampaoli estaba al frente de la selección chilena, había visitado a Fontanet en la prisión de Ezeiza y se había fotografiado con él. Incluso, volvió a hacerlo en las últimas Navidades cuando viajó desde Sevilla a pasar las fiestas con su familia, pero las visitas conocidas ahora se concretaron ya siendo técnico de la Selección Nacional.

Sampaoli siempre se ha mostrado solidario con el cantante. Es fan de Callejeros, al punto que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que dice: "No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir" en alusión a una de las canciones de la banda. Fontanet ya recibió en la cárcel manifestaciones de solidaridad con la visita de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el músico León Gieco y el conductor Víctor Hugo Morales.

El cantante fue sentenciado a siete años de prisión por la tragedia que ocurrió en la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando 193 personas murieron en el boliche de Once cuando una bengala prendió fuego unas telas que se extendían bajo el techo. La responsabilidad penal de la banda dividió a los familiares de las victimas desde el comienzo del caso.

En 2009, el Tribunal Oral 24 absolvió en un juicio oral a los siete integrantes de Callejeros, pero el fallo fue apelado y la Cámara Federal de Casación Penal cambió en 2011 la carátula de "estrago doloso" a "estrago culposo", es decir sin intención, con que finalmente se calificó el siniestro.