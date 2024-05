Estudiantes pone lo mejor para recibir a Riestra

No descuida el campeonato. Si bien el gran objetivo de Estudiantes de La plata en este 2024 está en pelear la Copa Libertadores de América hasta el final, la intención de Eduardo Domínguez, tal cual lo manifestó en reiteradas conferencias de prensa, es seguir “molestando”. Es competir en todas las competencias que tenga el equipo por delante y estar entre los mejores en cada una de ellas. Vale recordar que el Pincha ya clasificó al máximo certamen continental del año que viene, pero no quiere descuidar el lugar de privilegio que tiene en la tabla anual.

El estreno en la Liga Profesional fue con el pie derecho pese a no desplegar su mejor juego y no contar con todos su jugadores, pero logró ganarle a Tigre en condición de visitante. Ahora será el turno de hacer el estreno, pero de local y ante su gente. Recibirá el próximo lunes, a las 19, a Deportivo Riestra por la segunda fecha del torneo local, en lo que será un encuentro que marcará el reencuentro de los hinchas albirrojos y el plantel campeón de la Copa de la liga profesional en su casa. Allí el motivo por el cual, después del partido, los festejos del campeón continuarán en el estadio Jorge Luis Hirschi para los que quieran ­quedarse a disfrutar.

En cuanto a la preparación para el partido del lunes, el plantel profesional se volvió a entrenar ayer en el Country Club de City Bell y lo volverá hacer hoy y mañana por última vez.

En esa línea, la búsqueda del entrenador es volver a poner lo mejor ante el elenco dirigido por Cristian Fabbiani, teniendo en cuenta que preservó jugadores y administró cargas en los últimos dos partidos del Pincha. Tanto en Bolivia ante The Strongest por la Copa Libertadores y el último fin de semana en Victoria ante Tigre, el DT dispuso de un once inicial con varios futbolistas que no son habituales titulares. La práctica de hoy estará apuntada a tener un ensayo de fútbol formal y táctico para ir definiendo algunas titularidades, aunque en principio volverían al once Zaid Romero, Luciano Lollo, Gastón Benedetti, Enzo Pérez, José Sosa, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. En tanto, dejarían sus lugares Santiago Flores, Federico Fernández, Nicolás Fernández, Fernando Zuqui, Mauro Méndez y Alexis Manyoma. De esta manera, el equipo formaría con: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa o Fernando Zuqui; Tiago Palacios; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Sigue la fiesta del campeón

A menos de dos semanas de haberse consagrado campeón de la Copa de la liga y habiendo pasado unos pocos meses de la obtención de la Copa Argentina, hoy el Pincha va a seguir festejando, pero en UNO.

Hoy y mañana, los trofeos de la Copa de la Liga y la Copa Argentina estarán disponibles con las gigantografías de los equipos campeones, para que la familia Pincha pueda tener su foto. La invitación está abierta tanto para socios y no socios y de manera gratuita.

Desde las 12, se podrá ingresar al Estadio UNO, por las puertas 19 y 20, ubicada en la esquina de 57 y 1. De allí se accederá al primer piso de plateas donde habrá puestos para tomarse fotos.

Además de los mencionados puntos con los trofeos, habrá otros espacios fotográficos como el de RUGE, donde se encontrará la remera conmemorativa del campeón de la Copa Argentina y de la Copa de la Liga, la casaca violeta del héroe de los penales, nuestro arquero Matías Mansilla y la del autor del último penal en la final ante Vélez, Fernando Zuqui.

Una vez que se termina el circuito de fotos, quienes asistan podrán disfrutar de música y varias sorpresas en el Paseo de los Profesores, en una celebración que finalizará en ambos días a las 18 y en la que se sortearán camisetas autografiadas por el plantel y remeras del campeón.