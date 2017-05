Maroni: "Cuando le pegué al arco se me puso la mente en blanco"





El juvenil volante de Boca Juniors, Gonzalo Maroni, debutó anoche como titular en la Primera división y anotó uno de los goles, el tercero del equipo para vencer 3-0 a Arsenal. Al respecto, el joven reconoció que se le puso "la mente en blanco" cuando vio que la pelota estaba por ingresar al arco.

"Me avisaron recién ayer que iba a ser titular y me pidieron que juegue tranquilo. Estoy muy feliz porque fue algo soñado. Estuve un poco menos relajado que cuando lo hago en reserva, pero cuando marqué el gol sentí como si la hinchada se me caía encima", apuntó el cordobés de 18 años que proviene de Instituto, y que jugó cinco partidos en la primera división de ese club en la B Nacional.

"Es que al momento de pegarle al arco la mente se me puso en blanco. Sólo quería que la pelota entrara y nada más. Después se me cruzaron miles de imágenes por la cabeza. Lo principal fue la familia. Se lo dedico a ellos pero estoy muy agradecido a todos", añadió el joven.

Maroni, oriundo de Córdoba capital, tuvo su debut oficial en la primera división “Xeneize” en la 15ta. fecha del campeonato anterior, cuando ingresó faltando 10 minutos para finalizar el partido jugado en el estadio Ciudad de La Plata donde Estudiantes venció a Boca por 3 a 1.