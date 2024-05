El día después del pase a la final: plantel liberado, caminata del DT y recarga de energías

Un feliz Día del Trabajador. Y vaya si lo mereció Eduardo Domínguez y compañía tras el trabajado triunfo frente a Boca Juniors por penales en el marco de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Estudiantes logró el boleto al partido por el título del próximo domingo 15:30 contra Vélez Sársfield en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Sin dudas el Barba y el Pincha dieron una muestra de carácter en Córdoba. Pese a ser inferiores en el juego frente al Xeneize durante gran parte del partido, el elenco albirrojo dio el golpe en el momento justo y tuvo la eficacia en los penales y un arquero que se convirtió en figura en la definición.

Ayer, y luego de la gran victoria que significó la clasificación a una nueva final, Domínguez decidió liberar al plantel profesional y se distendió en Buenos Aires. El DT eligió pasar su feriado lejos del trabajo y salió a caminar junto con su esposa por el Rosedal en Palermo.

El duelo en Córdoba fue desgastante en todo sentido. En lo estratégico, fisco y mental. El Barba tuvo que luchar ante la baja de Edwuin Cetré, con quien no pudo contar desde el inicio del partido, lo que lo obligó a improvisar un nuevo equipo contra Boca. Y si bien el técnico aseguró que el planteo inicial fue el correcto, quedó a la vista que el Xeneize fue más que el Pincha durante los primeros 45 minutos. “No me reprochó nada, estamos hablando de un equipo que llegó a la final. Si no hubiesen funcionado los cambios de arranque me estaría reprochando”, dijo el DT

Por ello, tras el arduo trabajo que hizo Estudiantes en el Mario Alberto Kempes, el entrenador decidió disfrutar del Día del Trabajador bajo la tranquilidad del Rosedal en Palermo. El técnico fue fotografiado caminando por los alrededores del parque junto con su esposa, Brenda Bianchi, vestido con los colores del Pincha.

Sin embargo, pese al descanso, en Estudiantes solo se piensa en el domingo y la posibilidad de levantar otro título. Por esta razón, desde hoy el plantel profesional retomará los entrenamientos en el Country Club de City Bell de cara a la final con Vélez. La buena noticia es que el Barba podrá contar con todo el plantel y con Edwuin Cetré al 100%.

Domínguez y una gran banca a Mansilla

Matías Mansilla fue realmente clave para Estudiantes en la clasificación a la final, ya que tras el empate 1-1 el arquero logró contener los remates de Cavani y Figal en los penales y así eliminar a Boca. Tras el partido, Eduardo Domínguez habló del 12, sus méritos y las críticas que recibió al llegar al club.

“Matías (Mansilla) es cuestión de tiempo, hace tres meses y medio que está en la institución, poquito tiempo, y se lo empezó a mirar de reojo porque tiene que reemplazar a Andújar. Hoy es un arquero que va a jugar una final”, inició sobre el tema el técnico del Pincha.

“Claro que tiene mérito, nosotros le damos la confianza no por decírsela, sino porque se la mostramos. Él tiene que tener tranquilidad y ser él, cuando él sea él se va a desenvolver mucho más tranquilo, mucho más cómodo y va a mostrar realmente el potencial que tiene y que nosotros vemos”, cerró resaltando la proyección que cree que tiene el futbolista de 28 años.