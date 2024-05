Di Maria no regresaría a Rosario Central

Finalmente, la llegada de Angel Di Maria a Rosario Central parece que no se dará, ya que el jugador habría decidido no volver tras las amenazas a su familia.

El “Fideo” es hincha del Canalla, es el club que lo vio nacer y con el que dio sus primeros pasos antes de partir a Europa. Ya en el final de su carrera, el campeón del mundo tenia en mente un posible regreso a Rosario, de hecho, habia declarado que le gustaría “volver a jugar una Libertadores con Central” y que sería un sueño ganarla.

Todo parecía encajar, Di María terminaba su vínculo con el Benfica de Portugal en junio y no le habían ofrecido aún una renovación del contrato, por lo que la opción de vestir los colores del Canalla después de mitad de año era cada vez más probable.

Sin embargo, en marzo sufrió una dura amenaza que le hizo replantearse su vuelta hasta el momento. Fue en la casa de su familia que llegó una escalofriante nota que decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Este duro contexto puso en duda al futbolista y lógicamente priorizó a su familia y a la seguridad que tienen en Europa.

De esta manera, Ángel Di Maria no volvería en junio y su futuro aún es una incógnita.