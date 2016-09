"No me entra en la cabeza todavía que pude jugar"

El delantero del Atlético Mineiro y del seleccionado argentino, Lucas Pratto, admitió ayer que al ver las imágenes de su debut con la Selección en el triunfo contra Uruguay no le "entra en la cabeza" haber jugado junto a Lionel Messi y con la celeste y blanca.

"Hoy veo fotos del partido y no me entra en la cabeza todavía que pude jugar, pero creo que llegó la oportunidad en un buen momento de mi carrera y no quiero desaprovecharla. Me pone muy feliz compartir una cancha con Messi, (Angel) Di María, Paulo (Dybala)... Eso me hace mejor jugador y me facilita todas las cosas", valoró el jugador.

El Oso reconoció que su esperanza de llegar al seleccionado creció con la asunción de Edgardo Bauza, quien ya había manifestado su interés por incorporarlo cuando dirigía al San Pablo. “Creo que me la banqué contra dos centrales que juegan en uno de los equipos finalistas de la Champions, así que en ese sentido me quedo tranquilo. Tengo que seguir mejorando", resaltó.