Benedetti y una noticia que lo acerca a Italia

En la tarde del jueves, se conoció una noticia muy importante para Gastón Benedetti, que está próximo a dejar Estudiantes en este mercado de pases para emigrar el Genoa de Italia. Esto sucede porque el Vasco logró tener su pasaporte italiano para ser comunitario y eso le sirve como una llave muy importante para cerrar su llegada al conjunto genovés. Con esto, ahora el Pincha buscará acelerar la negociación en la cual se espera que la venta sea de 3.000.000 de dólares por el 100 % para el ex Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Lo último que restaría definir y que quiere el León es mantener un porcentaje de futura venta o una plusvalía. Además, ante esta salida inminente, es uno de los puestos donde Eduardo Domínguez quiere incorporar sí o sí de cara a la segunda parte del año.

Vélez se suma a la lista por Méndez

Es casi un hecho que Mauro Méndez dejará Estudiantes en este mercado de pases con la intención de tener minutos y, también, porque desde el Pincha no ven con malos ojos una venta en ese puesto, como así también una inyección económica para mantener bien las arcas del club. En ese contexto, después de algunos sondeos por parte de San Lorenzo, a esta lista se sumó Rosario Central días atrás y, durante esta semana, otro candidato fuerte ha sido consultado. Sin oferta formal, pero sí tanteando el panorama del uruguayo que termina su contrato en un año, Vélez es uno de los interesados, aunque la prioridad número 1 es Michael Santos. Desde Liniers afirman que, si lo del ex Talleres no progresa, Méndez es el otro candidato por el cual el Fortín irá fuerte en las próximas semanas.