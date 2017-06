River presentó a los cuatro refuerzos que ya contrató

El mediocampista Enzo Pérez, el defensor Javier Pinola, el arquero Germán Lux y el delantero Ignacio Scocco fueron presentados hoy como nuevos refuerzos de River Plate y expresaron su optimismo y agradecimiento por la oportunidad que tienen en el club.

"Hace un tiempo que veníamos negociando. Son todos grandes jugadores y hay otra cualidad que River mira y mucho, son excelentes personas, cunado se ponen el escudo de River hay que tener valores", resaltó el presidente Rodolfo D'Onofrio en conferencia de prensa. El primero de los jugadores en tomar la palabra fue Enzo Pérez, quien hoy se realizó la revisación médica y mañana tendrá su primer entrenamiento con el plantel que conduce Marcelo Gallardo.

"El esfuerzo por estar acá no fue sólo mío sino de todos, de la dirigencia de River, de Valencia y de mi familia. Gracias al granito de arena que pusimos todos pude llegar a cumplir este sueño. Más allá de todo, trataré de aprovechar esta oportunidad y disfrutar el día a día", expresó Pérez, quien proviene del fútbol español.

El volante dijo además que "es difícil" que llegue en condiciones al partido del martes ante Guaraní, en Asunción, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América debido a su inactividad.

"Más allá de estar entrenando no es lo mismo, me falta ritmo de competencia y es difícil llegar al martes. Esperaré al comienzo de la pretemporada y a partir de ahí si me toca jugar o no será decisión del técnico", completó el mendocino.

Por su parte, Pinola señaló: "La magnitud de este club es inmensa, orgulloso de dar este paso, de ser parte de este club y uno lo que aspira es disfrutar cada momento, a pesar de mi edad no me relajo nunca".

"Este es el club más grande de Argentina, me tocó formarme acá, debutar en Primera y me dieron la oportunidad para irme a Europa. En mi caso personal, yo quería decir que estoy muy contento, muy agradecido a los dirigentes, a Gallardo y a toda la gente de River por el cariño. Estoy con muchísima ilusión de poder volver a mi casa", destacó el arquero Lux, quien proviene de La Coruña de España.

Además, el delantero Scocco sostuvo: "Es una sensación rara porque hace 3 días estuve jugando con Newell's y en 4 días tengo la chance de ponerme a disposición de River para estar en Paraguay. Es una sensación linda que trataré de aprovechar".

Los cuatro jugadores, luego de la conferencia de prensa, posaron con las camisetas de River y mañana tendrán todos juntos su primera práctica, en Ezeiza, desde las 9.

CMP