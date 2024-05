Estudiantes pasa de página y pone la mira en Tigre

No hay tiempo para lamentos. Estudiantes de La Plata volvió de Bolivia con las manos vacía, luego de perder 1 a 0 frente a The Strongest en la altura de La Paz, en el marco de la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores de América.

Complicado en su zona, pero aún dependiendo de sí mismo para lograr clasificar a los octavos de final del máximo certamen continental, la delegación albirroja retorno ayer por la tarde al país tras pasar la noche del jueves en Bolivia, debido al paro general que complicó su vuelta en avión.

Los futbolistas aprovecharon para descansar en tierras bolivianas, ayer volvieron y a partir de hoy empezarán a entrenarse en el Country Club de City Bell para preparar el estreno en la liga Profesional. Los dirigidos por Eduardo Domínguez tendrán su debut el próximo domingo 15:30 frente a Tigre en Victoria, lo que será también su estreno como campeón de la Copa de la Liga Profesional en Argentina.

Con poco descanso, teniendo en cuenta que recién hoy y mañana tendrá para entrenar el plantel profesional, el entrenador piensa en un equipo con mayoría de titulares y los posibles retornos de Tiago Palacios y Eros Mancuso, ambos desalentados del encuentro en Bolivia por el choque que protagonizó el volante ofensivo. Cabe recordar que Mancuso estaba dentro del vehículo al momento del accidente y por eso cayó sobre él una sanción deportiva.

Domínguez también volvería a incluir en el once inicial a José Sosa y a Guido Carrillo y, en consecuencia, Pablo Piatti y Javier Correa volverían al banco de los suplentes. Sin embargo, habrá que aguardar a las próximas dos prácticas que tendrá el Pincha previo al enfrentamiento ante el Matador en Victoria.

Por otra parte, la dirigencia de Estudiantes realizó un pedido formal a la Asociación del Fútbol Argentino para retrogradar y postergar el duelo frente a Tigre, teniendo en cuenta que se suspendió el partido del miércoles venidero con Gremio de Porto Alegre, debido a las inclemencias climáticas y las inundaciones trágicas que están ocurriendo en Río Grande Do Soul.

Tanto los partidos del Tricolor como los del Internacional de Porto Alegre fueron suspendidos hasta nuevo aviso y sin fecha para jugarse. Además, en estas horas se está analizando la descalificación de ambos equipos y asegurarles las plazas en el certamen del año que viene. No obstante, se espera que puedan jugar la próxima semana allí o en otro escenario del país.

UNO será sede de un prestigioso congreso

Durante los días 4, 5 y 6 de junio, el estadio UNO se convertirá en el epicentro del conocimiento y la innovación aplicada al fútbol. Aspire In The World Fellows – The Workshop Tour celebrará su 10º aniversario reuniendo a destacados expertos y profesionales del deporte con el objetivo de compartir las últimas tendencias y prácticas para el rendimiento deportivo de elite y promover el desarrollo del fútbol juvenil a nivel mundial. El evento está organizado por Estudiantes de La Plata y Aspire Academy, y contará con la participación de expositores de algunos de los clubes y federaciones más importantes del mundo.

Aspire Academy es un referente en el desarrollo del fútbol juvenil a nivel global, difunde conocimientos y experiencias en diferentes países a través del programa Aspire In The World Fellows – The Workshop Tour, con el propósito de formar personas en el deporte y la vida.