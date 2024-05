Piatti estuvo a la altura en un partido adverso

Estudiantes de La Plata no tuvo una mala actuación en el Hernando Siles, pero no pudo doblegar al The Strongest. Pablo Piatti fue de lo mejor en la noche boliviana, con mucha entrega por la banda izquierda y generando varias aproximaciones de peligro.

En la primera parte no se dieron muchas situaciones de peligro, pero en el gol del cuadro boliviano hubo errores compartidos, ya que en la pelota parada nadie tomó al atacante que logró cabecear con total soledad para vencer al arquero Matías Mansilla. Se vio que Gastón Benedetti era el hombre más cercano en esa zona, pero el guardián del arco albirrojo tenía el balón de frente, por lo que quizás podría haber hecho algo más.

Sintiendo el impacto, los locales cedieron campo y pelota, pero el Pincha por momentos quedó muy largo y con poca gente en ofensiva para lastimar, tanto Pablo Piatti y Edwuin Cetré quedaron muy volcados por banda y no pudieron influir dentro del área. De lo más positivo fue el lateral derecho Eric Meza, que mostró una gran agresividad y moviéndose permanentemente en ataque.

El complemento empezó con la misma tónica: Estudiantes con la pelota y buscando la igualdad. El ingreso de José Sosa por Enzo Pérez estaba planificado, para que sumen igual cantidad de minutos, siendo hombres de experiencia que lógicamente sintieron el desgaste de la gran final del pasado fin de semana con Vélez Sarsfield.

Los del Barba mejoraron la producción de la primera etapa, encontrando situaciones, la más clara con un cabezazo del colombiano Cetré, y daba la sensación que si estaba más fino, podía llevarse algo de territorio boliviano. Alexis Manyoma y Guido Carrillo buscaron dar aire en ofensiva, con un equipo que siguió yendo en busca del empate, pero sin poder golpear el arco de Guillermo Viscarra.

Mauro Méndez se metió en el cierre pero los locales mejoraron en el tramo final, para quedarse con un triunfo valioso, y un cachetazo para Estudiantes, ya que necesitaba al menos un punto para seguir sumando en la tabla del grupo.

La zona se le empieza a complicar al Pincha

No hay nada cerrado todavía en el Grupo C de la Copa Libertadores de América, pero cuando todo parecía indicar, al menos en la previa, que esta zona para el primer equipo de Estudiantes de La Plata iba a ser “sencilla”, la historia tuvo otros planes para los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez.

La derrota de anoche en el estadio Hernando Siles de La Paz significó la segunda caída consecutiva para el conjunto pincharrata, luego de perder con Gremio de Brasil en Uno, por lo que el pasaje a octavos del certamen más importante del continente se empieza a complicar.

Es que el León cerró esta cuarta jornada del certamen con cuatro unidades, producto de la victoria con los bolivianos en el estadio Jorge Luis Hirschi, la igualdad con Huachipato de Chile, justamente en suelo chileno, y las derrotas con The Strongest ayer y con los brasileños, anteriormente mencionada.

Así las cosas, los del Barba quedaron en la tercera colocación, a la espera de que se dispute el duelo entre brasileños y chilenos, esperando una igualdad, ya que si ambos ceden puntos, no hay chances de que ninguno se corte.

A falta de dos fechas, Estudiantes deberá visitar en Porto Alegre al Gremio, en un partido que será una verdadera final, al tiempo que luego cerrará con Huachipato en 1 y 57. El León debe ganar ambos encuentros y esperar los resultados de sus rivales, tratando de cumplir el objetivo de pasar a octavos de final.

No será fácil, pero el campeón del fútbol argentino debe hilvanar resultados positivos, debido a que la derrota en suelo boliviano no fue algo bueno, más allá de que el rendimiento no fue desaprobado.