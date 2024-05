Con ausencia de grandes figuras, Brasil confirmó los que viajarán a Estados Unidos

El entrenador de la Selección de Brasil, Dorival Junior, confirmó en conferencia de prensa la lista de jugadores convocados para disputar la Copa América 2024. Hay algunas sorpresas y varios históricos que quedaron afuera. Como ausencias relevantes, se encuentran nombres históricos de la Canarinha, incluido Neymar Jr.

A la ausencia del ex PSG, se le suma la falta de otros nombres pesados en la lista difundida por la Confederación Brasileña de Fútbol. El ex Real Madrid y excapitán de la selección, Casemiro, hoy en Manchester United, no será de la partida en la cita continental. Además de delanteros de peso y relieve en la Premier League, como Richarlison (autor de tres goles en Qatar 2022, uno de ellos elegido como el mejor del Mundial), Antony y Gabriel Jesús, figura del Arsenal que pelea por la liga inglesa contra el Manchester City.

Por el lado de Ney, hay que recordar que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y menisco a mediados de octubre de 2023, durante un partido de Eliminatorias frente a Uruguay, y desde entonces permanece en recuperación. Si bien había una mínima esperanza, todo hacía indicar que se ausentaría de este certamen y, dicho esto, se espera que en julio o agosto tenga su regreso a las canchas.

De esta manera, la lista de delanteros que representarán a Brasil en la Copa América quedó conformada por: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Evanílson (Porto), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) y Savinho (Girona). En tanto, el elenco brasileño debutará en la Copa América el 24 de junio con Costa Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Antes, jugará dos amistosos de preparación contra México y Estados Unidos, los días 8 y 12 de junio, en Texas y Florida, respectivamente.