“Siempre soñé con este momento”

El joven defensor de Estudiantes habló de la actualidad del equipo, del partido de la Copa Argentina ante Pacífico de General Alvear y de su posible transferencia al exterior

El juvenil marcador central Pincha y del seleccionado Sub 20, Juan Foyth, habló con este medio sobre su actualidad en el club y su paso con la camiseta argentina en el Mundial juvenil que se está llevando a cabo en Corea del Sur.

“La experiencia en el seleccionado fue impresionante, más allá del resultado adverso. Según mi visión, fuimos superiores a los rivales desde el juego, pero quedamos afuera”.

Con respecto a su actualidad en Estudiantes y la tarea del equipo en el campeonato de Primera, el jugador consideró que dejaron puntos importantes en el semestre y que este breve receso permitirá reajustar las cosas de cara a las tres fechas finales: “Perdimos algunas unidades que podríamos haber conseguido. Creo que este parate es positivo para nosotros”.

El próximo compromiso oficial será el domingo 11, desde las 20, ante Pacífico de General Alvear, por la Copa Argentina. Con respecto a este partido, el defensor dio su punto de vista y dejó en claro que la diferencia de categorías entre ambos equipos no influirá en el campo. “Adentro de la cancha, somos once contra once. Va a darse un duelo parejo”.

Por otra parte, Foyth no pudo dejar al margen los rumores de una posible transferencia al exterior. El defensor se mostró cauto al respecto y destacó su presente futbolístico en el León: “El tema de mi pase lo dejo en manos de mis representantes, confío en ellos. Estudiantes es el club en el que toda mi vida quise estar, siempre soñé con este momento. Estoy muy tranquilo acá”.