13 reasons why tendrá segunda temporada

La exitosa serie juvenil de Netflix anunció a través de su cuenta de Twitter que aún hay más para contar sobre el suicidio de Hannah Baker

Tanto éxito tuvo la historia producida por Selena Gomez, 13 reasons why, que, aunque está de principio a fin basada en una novela escrita por Jay Asher, los productores de Netflix no dejaron pasar la oportunidad y renovaron para que haya una segunda temporada de la serie. Lo anunciaron en la cuenta oficial de Twitter.

Las especulaciones sobre el arco argumental empezaron a rodar, ya que no solo fue una ficción atractiva para un amplio espectro de público, sino que, además, utilizó su espacio para realizar una denuncia social acerca del bullying, un mal que afecta a gran parte de la población infantil y adolescente en todo el mundo. Por tal motivo, no es de extrañar que en este segundo envío pueda abordar otro tema sensible en la sociedad. Teniendo en cuenta las subtramas que se llevaron adelante en los 13 capítulos de la primera temporada, se puede delinear el mapa de posibilidades que los productores tienen adelante.

Una tiene que ver con Tyler (Devin Druid), quien fue entrevistado por este medio y contó: “Estoy totalmente interesado en volver y ver qué pasará con el futuro de Tyler”. Su personaje fue mostrado con una gran cantidad de armas, por lo que, quizá, las matanzas de estudiantes perpetradas por alumnos que sufrieron abusos, y que suelen repetirse trágicamente en EE. UU. sean uno de los temas. También, hay posibilidades de que siga ahondando en el problema del bullying y sus consecuencias legales.

Independientemente de lo que elijan los productores, será difícil superar y hasta igualar el éxito que tuvo 13 reasons why para Netflix.