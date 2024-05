Ángela Leiva: “Me encantó el personaje desde el primer momento que leí el guion”

De los productores y equipo creativo de Matilda, obra que alcanzó más de 160.000 espectadores en Buenos Aires, el 20 de junio sube al escenario del Teatro Gran Rex, School of Rock, el musical, protagonizada por Agustín “Soy Rada” Aristaran, Sofía Pachano, Santiago Otero Ramos y Germán “Tripa” Tripel y con el debut en teatro musical de Angela Leiva.

La cantante y actriz argentina que viene de llenar teatros, incluyendo el Gran Rex y es apodada como La Reina de la Canción desde el lanzamiento de su carrera musical. Se acercó a la actuación en 2021 y alcanzó una gran popularidad al ser parte de la tira de Pol-ka, La 1-5/18. Con ella hablamos para conocer más detalles de su debut.

School of Rock, el musical será el único espectáculo en la cartelera Argentina con una banda de niños y niñas (39 divididos en tres elencos que irán rotando), actuando, bailando y tocando instrumentos en vivo en la obra del aclamado compositor Andrew Lloyd Webber, con letra de Glenn Slater y libro de Julian Fellowes, basada en la película protagonizada por Jack Black. El equipo creativo está compuesto por el prestigioso director Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la dirección general, Marcelo Caballero en la dirección actoral, Analía González en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico, Federico Vilas en la producción musical, y Sebastián Mazzoni en la dirección vocal.

―¿Cómo es arrancar este desafío?

―Justamente, ubicaste la palabra exacta, es un desafío. La verdad es que nunca hice teatro musical, entonces de alguna manera es como encontrarme con cosas buenas. Lo manifesté muchas veces, he hecho pedidos, qué pasa que no hago teatro musical, pero bueno, de alguna manera se nos cruzó. De alguna forma es como todo esto que estoy aprendiendo durante todos estos años y es cómo hacer una ensalada. Ahora en la cancha se ve lo que aprendí, o no, así que es como también un desafío muy personal el hecho de decir bueno, hay mucho talento, hay mucha producción, hay directores, hay gente que está mirando lo que estás haciendo para dirigirse, para corregir los errores y es como estar abierto esto no. Pero es lindo porque, justamente hablando de esa experiencia de aprendizaje, yo tuve la oportunidad de actuar en la novela en Canal 13, pero después no hice más nada de actuación. Y hoy estoy retomando y también me va a pasar a nivel coreográfico, porque te acordás que hice el Bailando, pero es otra cosa, y tal vez puedo tener otra cancha por el hecho de que estoy cantando todos los fines de semana, pero también es algo nuevo, porque mi personaje tiene canciones. Entonces es un desafío desde todo punto de vista.

―¿Qué es lo que más te gusta de encarnar a Roz? ¿Qué es completamente lo opuesto a vos?

―Me parece que esto que tiene de ser totalmente firme en sus decisiones, en su posición, yo soy un poco así y me gusta mandar. Creo que la tenía muy guardada acá y la verdad que es maravilloso, me encantó el personaje desde el primer momento que leí el guion de la audición en este mismo teatro donde hace poco toqué.

―¿Te pasa todavía, cuando ves tu rostro y nombre, por ejemplo, en la marquesina? Que además la de la obra es la más grande de la historia de la avenida Corrientes...

―Hoy me emocioné porque no lo había visto, yo estuve de viaje, hace mucho tiempo vengo trabajando en el escenario, pero haciendo de mí misma, y otra cosa es un personaje y con lo que significa esta mega producción.

―¿Te gustaría hacer cine?

―La verdad que tuve propuestas hace un par de años, pero yo estaba con mucho trabajo a nivel shows y no encontrábamos el momento, porque viste que el cine también tiene sus tiempos.

―¿Por qué tendrían que venir a ver la obra?

―Me parece que a mí me pasa un poco con mi público, que tengo esa suerte de tener un público muy familiar, que viene desde el abuelo hasta el más chiquito. Acá creo que va a pasar lo mismo, empezando por el elenco de chicos que son supertalentosos, son inspiración también para la juventud, para los niños y los grandes, que vienen a divertirse, a ver una comedia humor, está buenísimo. Es de verdad de alguna manera tener un plan familiar y que nosotros seamos una gran excusa para que venga la familia, tener buena energía, tener un buen clima laboral, que está buenísimo, a Agustín lo admiro y a Tripa ya lo conozco por obvias razones y a Sofi la conocí recién, así que todavía no pude charlar mucho con ella.