Darío Lopilato: “El teatro es la parte más artesanal que tiene un artista”

Tras la salida de Esteban Lamothe del proyecto, Darío Lopilato se suma a la exitosa Antígona en el baño, de y con Verónica Llinás, dirigida por Llinás y Laura Paredes, con la actuación de Héctor Díaz, que comienza su gira nacional e internacional. Diario Hoy dialogó con el exitoso actor para conocer detalles de su ingreso a la irreverente propuesta.

―Volvés al teatro, tuviste temporada teatral veraniega con El botones y, antes del suceso que hicieron, con Casados con hijos, pero, ¿cómo es meterse en el mundo de Antígona que es algo completamente diferente?

―Es una obra de teatro que vi el año pasado, como público, y estaba preparando la temporada de invierno en Córdoba con Casados con hijos también, y cuando tengo tiempo voy a ver teatro.

―¿Pensaste qué lindo sería hacer algo así?

―No, porque después venía la temporada de El Botones, con un equipo increíble, en Mar del Plata, en el Provincial, y la verdad que la última función la hicimos el 15 de marzo. Me llamó mi representante y me dijo: hay una posibilidad de estar en Antígona… y en otra obra también que se quería hacer un poquito más tarde, pero bueno, no llegamos a un acuerdo con el productor y me dijo que salió esta. Me gusta, es una comedia. Le dije bueno, bajo del escenario y te contesto, y además yo tenía poco tiempo porque se me daba la posibilidad de ir a México dos semanas a trabajar con Susana Giménez, y una participación en otro programa. Tuve una reunión en Buenos Aires acá con Antígona… pero viste, no entendía de qué se trataba, ¿cómo que voy a estar? Además en algo que vi, que me encantó y la empecé a laburar con un coach y con ellos cuando podían, por eso es un toro importante y se le fue dando forma hasta que dentro de una semana y media vamos a estrenar.

―Y gira, porque una cosa también es que estés en tu casa, pero la gira es otro compromiso…

―Con todo lo que la gira te compromete, a un teatro nuevo, un teatro de boca grande, boca chica, esto, lo otro, es algo lindo. A mí me encanta, me encanta el teatro, yo pienso que es la parte más artesanal que tiene un artista y te metes en él, más en una gira, pero con todo, y más que me encantó la obra.

―¿Cómo fue el encuentro con Vero y con Héctor?

―Dónde están, voy. Puntualmente, la semana pasada estuve en Lomas de Zamora, que fui porque quería aprovechar más con la escenografía a mirar la obra, y la veo y me divierte. Héctor, bueno, me encanta, me encanta un montón y como persona, y Verónica siempre nos cruzamos en varios lugares, me la cruce en mi vida, como en Viudas e hijas de Rock and Roll. Pero mi personaje estaba más en el mundo con Mex Urtizberea, y a ella me la cruzaba siempre en el makeup, nos hemos hablado, pero no tuve una oportunidad que tengo ahora, tuve la bendición de poder trabajar con mucha gente, con mucha trayectoria, entonces es como que vengo siendo un afortunado cuando uno tiene la oportunidad de estar con ellos.

―¿Cuál es tu vínculo con el baño?

―Es el mejor lugar, obviamente uno se lleva el celular.

―¿Se te cayó alguna vez el celular al inodoro?

―No, pero un rato en ese lugar es el más tranquilo, son cinco minutos que estás con vos, y con tu pensamiento.

―¿Te has ido a refugiar al baño para concentrarte o tomar decisiones?

―No, pero he tenido muchas reuniones y nadie se enteró. En Antígona… el baño justamente es el escenario, donde esta diva que no quiere salir a hacer función y aparece un asistente, representante, secretario, prácticamente todo, es todo por la misma plata, que la maneja. Tiene mucha responsabilidad y está podrido, ya no quiere saber más nada, pero igual adelante pasa que también es una bomba de tiempo, porque sabe que la bomba va a explotar en cualquier momento. Y el tipo tiene tanta responsabilidad para estrenar que trata de bajar todo, hasta que un momento pasa.

―¿Te da miedo desnudarte en el escenario?

―Es mi primera vez en el teatro. En la tele, mi primera vez con Alberto Lecchi, en un proyecto con Hugo Arana, El círculo se llamaba, y mi personaje era que tenía su segunda vez con la primera vez de la nieta de Arana y entonces fue todo muy delicado. Me acuerdo de que Lecchi estaba en el set, que era una habitación en la que había una cama y la señorita se puso ahí y yo nada voy con ella. Voy con algo de ropa y él me dice: tenés que sacarte todo, y me dijo cómo tenía que hacer.

―Además de Antígona en el baño, ¿cómo sigue el año de trabajo? ¿Hay proyectos?, ¿algo que puedas contar?

―Se tiene que estrenar esto que hice en México, y por ahí hay algo dando vueltas también que me vincula a Casados con hijos, pero estamos viendo qué sucede con el país. Pero tranquilo, y hoy por hoy divertido con esta comedia dramática que una vez fui a ver, me gustó y me partió la cabeza.