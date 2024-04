Diego Gottheil llevó La herida al 25 Bafici

La herida, ópera prima de Diego Gottheil, protagonizada por Junior Pisanú, tuvo su paso por el 25 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) y, para saber más detalles del filme, hablamos con el director.

—¿Cómo te sentís con que la película se vaya a ver en el Bafici? ¿Qué significa para vos?

—Mucha alegría, porque la película discurre, en su mitad, en Buenos Aires del año 1980, así que estoy muy feliz de estar en el festival de esta ciudad, que para mí es uno de los más importantes del mundo.

—¿Cómo surge la idea de la herida y esto de contar diferentes cuestiones que tenían que ver con la vida de esa época? En particular con este joven, que lucha por sus ideales, con la familia, pero también con estos temas que la película aborda, como el aborto, y más llevarlo a esa época...

—La idea surge como una narración, como un relato que escribí en 1988 y llegó el momento de decir: “Voy a hacer mi primer largo”, y estaba la película factible, me re­enamoré de la película. El tema del aborto en esa época era un tema muy complicado, porque era un delito, había que hacerlo a escondidas, con médicos que por ahí los que tenían acceso a poder hacerlo con condiciones sanitarias correctas lo podía hacer, porque mucha gente que se hacía aborto no era en esas condiciones y hasta morían mujeres y, además, era un tema muy dramático a nivel familiar cuando en un hogar de clase media la hija quedaba embarazada. Era una pelota: qué se hacía, qué no se hacía... Entonces, un poco lo que yo quise presentar en la película es un personaje como el de Marcela, libre, que además queda embarazada de una relación casual, con lo cual no es un punto dramático; es muy importante, porque es un embarazo no buscado, no deseado, y esto torna muy angustiante la situación para el personaje.

—Porque las veces que nos han contado historias de aborto, generalmente, la decisión siempre recae en el hombre, y acá el personaje de Junior quiere que este embarazo continúe y Marcela no...

—No quiero spoilear la película, pero, a ver, es cierto lo que decís, él ve su amor, apasionado y desesperado por ella, a partir de esa situación y de su amor, ella no sabe qué hacer y, en ese sentido, creo que la película es muy dramática porque no estoy spoileando nada, si digo que todos sabemos, los que miramos la película, que en Marcela algo está pasando; en cambio, Raúl, que está con ella, no sabe lo que está pasando, todos estamos asistiendo a él construir amorosamente algo que puede ser muy frustrante, un fracaso. Pero vean la película.