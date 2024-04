Vera Spinetta: “El estreno lo vivo agradeciendo, pero por otro lado preocupadísima”

Vera Spinetta es parte de Bajo naranja, la inclasificable propuesta de Michael Taylor Jackson, coprotagonizada por el mismo realizador y Sofía Gala Castiglione. Allí se evidencian críticas directas a la sociedad y a quienes mandan.

Hablamos con Spinetta en el 25 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente para conocer detalles de su presente.

—¿Cómo se vive esto de mostrar una película en medio de un contexto tan adverso?

—Estamos en un contexto terrible . Entonces, sí, sigue siendo una alegría estar presentando una película en un marco de un festival, pero no deja de ser como una especie de nostalgia, ya que está instalado esto de cuántas veces más va a pasar algo. Bendecidos de que está pasando, pero a la vez no sé por cuánto tiempo, ni de qué forma, entonces, por un lado, agradeciendo, recomiendo hacerlo y, por otro lado, preocupadísima.

—Cuando te llegó el mensaje de Michael Jackson, ¿qué pensaste?

—Bueno, hay un proyecto. Michael Jackson, a partir de mi representante, en un principio. No es la primera versión del guion que nos mostraron y las instancias de casting fueron bastante raras y divertidas, porque éramos un montón de personas casteando para los mismos personajes, muchos, colegas, amigos, porque como es una película coral. Michael lo que quería es que justamente eso funcionara desde el primer momento, yo hice una primera instancia de casting y quedé. Y entonces con Michael empezamos a pensar y a estar muy atentos a quién se sumaba, y funcionó muy fluidamente y muy fácil y nos divertimos un montón. Después apareció Bel y también lo mismo con el americano, que no aparecía, entonces lo terminó haciendo él. Pero una cosa rarísima, ¿no? Porque su primer largometraje y primer protagónico, todo era un montón de responsabilidad, pero bueno, veo que cada uno fue aportando lo que podía, todo el proceso. Tuvimos en el medio, entre que hicimos los primeros castings o las primeras instancias, ejercicios y cosas que nos divertían, para armar un poco esta cosa coral. Entonces eso estuvo muy bueno.

Después el guion fue virando un montón y, bueno, nos puso un poco en jaque, con decir que era una peli totalmente surrealista. Pasó a ser algo un poco más naturalista y después se empieza a tener, como a medida que va avanzando la película, empiezan a ver como cosas más bizarras, o personajes que se repiten los números musicales enteros en el medio. Hay algo de que también es impredecible, que termina como construyendo también un montón. Entonces fue como ver una peli nueva, que son las cosas pasan cuando uno... Es otra cosa la magia del cine que podés cortar y pegar y sacar y poner.

Así que, bueno, fue un proceso sobre todo muy lindo, muy muy divertido, también tuvimos nuestros choques culturales y, bueno, igual fue interesante este choque. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar muy en equipo, en nuestra industria, hay mucho, amor, entonces mucho respeto. En general se arma algo muy de equipo y de unidad, y de pronto algunas formas nos chocaban un poco más y se charlaron, y por suerte nos entendimos y pudimos avanzar. Pero, bueno, me parece que la película también se ríe un poco de, justamente, de esta cosa más de ahí, del yanqui que viene a Argentina, Buenos Aires o cualquier extranjero. De todas formas, fue divertido trabajar con los chicos, con Sofía, que la amo y que la admiro y son todas experiencias que son hermosas. Más allá de los pequeños roces que puede haber, o las pequeñas cosas que se pueden armar en cuanto a visiones acerca de los proyectos, o lo que se plantean en un principio, después se fue modificando hacia otro lugar.

—Siempre estás creando...

—Estoy haciendo música siempre, pero bueno, con mis momentos de decir: “Bueno, lo comparto, o no lo comparto, es algo que lo hago muy para mí”. No me calienta tampoco cuándo tenga que salir, no tengo pretensiones con respecto al musical, no tengo ninguna expectativa más que seguir creciendo y seguir aprendiendo y disfrutando de hacer música, que es lo que más me gusta de todo ese proceso.

Además, estoy ensayando una obra, que no puedo contar, es una obra que está buenísima. Y también lo que está pasando, nunca hice teatro, nunca, porque es un gran compromiso, y mi vida siempre es muy oscilante, y mis hijos, y la peli, los viajes, pero en este momento es lo que deseo hacer con toda mi alma, quiero hacer teatro. Me parece que es momento de salir a la calle. Hay que salir a decir algo, hay que empezar a decir algo y esta obra dice muchas cosas, plantea muchas preguntas y dudas. Entonces, es momento de hacerlo. Y dirige Rita Cortese. Vamos a ir metiéndole un montón, un montón de energías y va a estar bueno.

Es este el momento de que todos nosotros nos encarguemos de exponer algunas cuestiones y de hacerse la piel firme con fuerza y no abandonar por miedo, o no nos guarden, que no nos repriman, hay que salir y pararse. Me voy a realmente tomar el tiempo y el momento para desplazarme con esto, con el teatro, es algo que vengo deseando hace un montón y se dio de una manera muy natural. Me llamó Rita y fue todo muy perfecto, entonces estamos en eso. Y después, sí, el libro, como que será este año, y el disco, bueno, puede llegar.