Sacha Amaral, un brasileño suelto en BAFICI

El placer es mío es una de las películas nacionales que tuvo su premiere en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Narra la historia de un joven (Max Suen) que deambula dando placer a otros, mientras aún piensa qué quiere para su vida. Hablamos con Amaral para conocer detalles de la propuesta.

—¿Cómo te sentís finalmente que estrenaste?

—Es un alivio total. Medio un parto, en realidad, es el parto hacer una película, es cierto que es como cuando tu hijo se... es abrirla al mundo, y fue hermoso. O sea, fueron sensaciones muy encontradas, porque también es muy compleja toda la situación actual y entonces como que hay algo de una tristeza colectiva. Y estar estrenando una película bajo ese contexto me dejaba un poco nervioso, incómodo, entonces tuve que hacer como un trabajo de encontrar una vuelta de todo.

—Estoy hablando con directores que me decían: la verdad que pensé qué hago, ¿la muestro o no?

—Es verdad que me paso por la cabeza algo así, pero también pensaba, y por eso yo insisto con darle la vuelta, y de pronto me pareció que esto es un como un acto de resistencia. Y puede tener mucha fuerza en su protesta, en lo que dice. La verdad que estoy muy feliz por el estreno de la película, porque además pudimos posicionarnos también en relación con todo lo que está pasando, así que no me arrepiento de nada. O sea, para mí fue muy bueno estrenar y siento que me da pena que no se pueda hacer más, es compleja la resolución, pero bueno, me siento aliviado entonces un poco del proceso de rodaje de la película.

—¿Cómo fueron apareciendo los rostros para la película?

—Algunos personajes ya sabía que iban a ser los actores que fueron, casi la mayoría. Solo me faltaba el protagonista y estaba medio preocupado, pero luego conocí a Max.