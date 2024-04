Emanero: “Lo más difícil es intentar siempre que los diálogos sean creíbles”

Con un show en el Luna Park agotado para este 13 de junio, y uno nuevo al día siguiente, Emanero, el ascendente artista de música urbana, debuta como actor en El sabor del silencio. La serie de Flow se posicionó como la más vista el fin de semana, y está protagonizada por Gonzalo Heredia, Violeta Urtizberea y Valentina Bassi, entre otros. Sobre su llegada a la actuación, su vínculo con el audiovisual y sus próximos pasos, hablamos en exclusiva con él.

—Si bien vos ya en tus videos interpretas diferente roles, ¿cómo es esto de meterte en el universo series con este personaje, Borde?

—Fue para jugar, jugar a los distintos roles y aceptar una propuesta fuera de lo común y que tampoco me requería muchísimo tiempo ni preparaciones, porque fue un día de rodaje. Así que para mí era realizable y nada, eso, era divertirme, saber que era un personaje secundario y que iba a estar respaldado por actores importantes en las escenas que me iban a ayudar.

—¿El tiempo es el mismo?, ¿un día de rodaje?, digo, ¿para un vídeo o por ahí tenés más jornadas?

—Sí, pero no son lo mismo. Para un video suele ser una jornada de rodaje, lo que se maneja para un videoclip y en este caso tener que hablar, es distinto. En los videoclips uno no tiene que habar, no tiene diálogo y en este caso tener diálogo lo vuelve un poco más complejo.

—¿Hay alguna técnica para aprenderse los diálogos?

—No, leés y la decís.

-Esta incursión, ¿te dio ganas de seguir incursionando? ¿O no?, ¿o lo tomaste así como algo excepcional?

—No, no es algo que tengo planeado a futuro ni nada. La verdad que me gusta hacerlo, así que es por ahí. Y sí, también la propuesta es divertida, pero no es algo que tenga en la cabeza ni que me llame mucho la atención continuar.

—¿Qué podés contar de tu personaje?

—Mi personaje es un mecánico de astillero que desarma barcos y está en un día de trabajo tranquilo, normal, en el astillero y le caen un conocido y otra persona queriendo enterrar un cuerpo. Y, bueno, los ayudo a un poco. Igual, no quiero decir la palabra boludeo, pero los veo nerviosos y los gasto un poco por lo nerviosos que están y después los ayudo a hacer desaparecer el cuerpo.

—¿Qué fue lo más difícil de esta participación, de lo que te tocó hacer ese día?

—Para mí, lo más difícil son los diálogos. Intentar siempre que los diálogos sean creíbles, porque uno cuando mira cine y series... te das cuenta si no hay verdad, quiere que los diálogos se vean creíbles. Y cuando te toca hacer algo así, no querés ser ese que no puede decir un diálogo naturalmente. Para mí fue un desafío hasta ahí.

—¿Sos de ver series, películas?, ¿qué te gusta?, ¿preferís algún tipo de género?

—Sí, cuando tengo tiempo. Me gustan las pelis y las series de ciencia ficción.

—¿Drama?

—Vamos a buscar un drama, miro. La verdad que no soy cerrado con eso, pero para las series es un poco más difícil porque se requiere más tiempo y más atención. Me miro dos capítulos y me olvido, después la retomo a la semana y no me acuerdo nada. Trato de que sea más películas que series, de que sean cinco o seis capítulos y de tener el tiempo para verlo de recorrido.

—¿Cuál fue la última película que viste?

—Película no, la última serie que vi fue El problema de los tres cuerpos, me encantó.

—¿Y antes de eso?

—Películas no me acuerdo, pero volví a ver Nueve reinas en el cine. No la había visto en su estreno y es una de mis películas favoritas. La había visto hace tiempo, no la fui a ver al cine en el estreno, sí la vi en la tele, me la bajé y la vi varias veces en la compu, y ahora aproveché que la reestrenaron. Es de las pelis nacionales favoritas, saqué cosas para componer. De hecho, en Nueve reinas, por ejemplo, hay diálogos de películas que me gustaron tanto que en las canciones de mi primer disco tengo dos diálogos de Nueve reinas como intros de canción. O sea, es una peli que me marcó claramente.

—¿Cómo sigue el año de trabajo, la serie, pero con la música?

—Acabo de sacar una canción, Ladrona, con BM, Mario Luis y Onda Sabanera, y ahora tengo el 13 de junio el primer Luna Park que ya se agotó y, nada, con eso en la cabeza.

—¿Con qué te gustaría que se conecte la gente de la serie? No sé si la viste…

—No, pero tampoco leí el resto de los guiones, solamente leí mío y no sé de qué va, no conozco en profundidad, así que la voy a ver y me voy a sorprender. Porque casi no estuve en parte del proceso, un solo día, en una sola locación. Así que todo el resto no, no tengo idea.