Andrés Tambornino y Alejandro Gruz presentan Hombre Muerto en 25 Bafici

Hombre Muerto de Andrés Tambornino y Alejandro Gruz tiene su estreno en el Buenos Aires Festival Independiente de Cine (Basic) con el protagónico de Osvaldo Laport en un rol diferente. Hablamos con Tamborino y Gruz para conocer más de su pasión por el cine.

—¿Sensaciones de estrenar en Bafici?

—Alejandro Gruz: Hice otras películas que también estrenamos en el Bafici, la película está basada o está hecha en homenaje a un suegro mío de una novia que tuve cuando era muy chico y él era como una estrella de circo en los años 40 o 50, pero en ningún momento yo le quería poner una época. Porque como la película todavía no la vio nadie, o sea, yo no sé con público, y nunca va a ser la primera experiencia acá. Estamos esperando el estreno a ver cómo reacciona la gente; yo le quise poner una época porque, mencioné, es una fábula. Yo quería que sea mucho más realista, pero uno, si bien dirige, hay una fuerza que tiene el guión que tiene un impulso que no lo puede torcer y me tuve que hacer cargo, es una película que escribí hace mucho tiempo con Gabriel Medina y parece que tenía un impulso mucho más lúdico, por decirlo así, que quisieron mantener, como era temporal, y no le quise poner una época, un poco también porque me parecía como que nada, como un coto es como habla de muchos recuerdos míos de la infancia, la película, y tiene que ver con una cuestión de poder comunicar un anarquista, el payaso artista protagonista se tiene que ver con estas cosas de estar en contra de todo y como de revuelo de alguna manera social, se me ocurrió ponerla, ubicarla justo.

—¿Fue difícil el rodaje?

—Andrés Tambornino: La rodamos, en una época difícil, se terminaba la pandemia, inclusive íbamos a rodar en un pueblo y le agarró la pandemia.

Teníamos todo armado un plan de rodaje, toda la logística, todo, y cuando llegamos estaba cerrado por pandemia y tuvimos que cambiar todo, pero con la dificultad que son largos tramos donde no hay localidades, donde te olvidas una batería de un micrófono e implica un tiempo para conseguirla en otro pueblo. Pero La Rioja nos facilitó un montón de cosas y fue muy positivo.