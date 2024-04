Mercedes Oviedo: “Lo importante es que podamos sacar una sonrisa a la gente”

Tom, Dick & Harry, dirigida por Nicolás Cabré y protagonizada por Mariano Martínez, Yayo, Bicho Gómez, Jorge Noya, Rodrigo Raffeto, Garbiela Sari y María del Carmen Valenzuela, es uno de los grandes éxitos de la Calle Corrientes, con funciones de Miércoles a Domingos en el Multiteatro Comafi. En ella, tiene una participación clave Mercedes Oviedo, con la que hablamos en exclusiva.

–El contexto está complicado, pero también la gente necesita reírse y elige ir a verlos. ¿Cómo se vive eso?

–Es una comedia divertidísima y la verdad que comprobamos que la gente la pasa bárbaro, son reacciones de la gente hermosas y la verdad que, a pesar de que, bueno, bajó un poco, ahora por esta situación que estamos viviendo los argentinos, la gente responde de la misma manera a pesar de que no sea tanto como antes. Lo importante es que podamos sacar una sonrisa a la gente así se olvidan de todo por un rato.

–Contame un poco el detrás de escena, imagino que debe de ser muy divertido por lo que se ve en el escenario, pero, ¿cómo es la previa, el posterior de cada función?

–Llegamos por lo general dos horas antes, estamos entre nosotros, nos preparamos, nos llevamos muy bien, somos un grupo muy heterogéneo y me encanta llegar antes para charlar y ajustar, si hay que ajustar, cosas, nos conocemos hace un años, es como una convivencia, y nos llevamos muy bien.

–Ya va el segundo año que encarnas al personaje, ¿qué cosas te llevas del personaje para tu vida y qué cosas de tu vida le pusiste al personaje?

–Ella está esperando que le aprueben una adopción de un hijo o hija, esperó mucho que llegue el momento y lo ve como la útima chance; con su pareja, por vías naturales, quisieron tener un hijo y no pudieron y el personaje tiene muchas cosas mías, otras no, pero siempre se intenta ver qué cosas vivimos de manera parecida, no sé qué me llevo a mi vida, pero esa intensidad que tiene el personaje de luchar por lo que quiere, es algo que yo tengo en la vida y no sé qué me llevo para la vida, tal vez eso que pongo en práctica todos los días y tratar de hacer las cosas con ganas y con convicción, que es algo que trabajo todo el tiempo, así que podría hacer eso bien.

–Hiciste mucha televisión y en este momento la televisión es un espacio donde no hay ficción, una sola, ¿qué reflexión tenés sobre esto habiendo sido parte y que tal vez también obtuviste mucha formación en esas tiras diarias?

–Sí, la verdad que es una pena todo lo que estamos viviendo y entiendo que hacer ficción es muy caro, así que lo vivo con tristeza y trato de tener fe de que en algún momento las cosas van a mejorar, trato de no meterme en política y de no dar opiniones, me las guardo para mí, pero creo que en ese momento tenemos que tratar de tirar todos para adelante, creo que todos los argentinos y las argentinas queremos lo mismo y es que nos vaya bien a base del trabajo y el esfuerzo creo que todos lo hacemos y, bueno, en algún momento eso va a dar sus frutos y esperemos que cambie un poco la situación.

–El teatro tiene la particularidad de que las funciones son nocturnas, vos sos mamá, tenés familia, ¿cómo haces para organizarte con todo?

–Mira, los horarios del teatro a mí me vienen súper bien porque yo ahora por ejemplo estoy llegando al teatro, estuve todo el día en casa, me ocupé de mi casa y mi hijo, de los perros también. Entonces me gusta mucho ocuparme de todo, mi hijo tiene tres años, va al jardín y el resto del día está conmigo, después su papá llega más o menos a la hora que yo me voy a trabajar, así que ahí podemos combinar y yo puedo venir al teatro tranquila y él se queda compartiendo con él y yo estuve súper presente, así que en ese sentido los horarios de trabajo, en este caso, de teatro, me vienen súper bien. Así que, si de repente tengo que hacer una gira, me tengo que ir muy temprano y volver muy tarde y por ahí solo puedo estar presente en el momento de la comida, pero bueno, era la posibilidad de armar este Tetris para poder hacer todo porque también me parece importante poder hacer lo que me gusta, poder irme de casa a trabajar y eso me hace feliz y, si se complicara, vería de qué manera me podría organizar, pero no sería tan fácil como con los horarios del teatro.

–Estás con la obra, pero ¿hay algún otro proyecto o algo que puedas contar o que se esté por hacer?

–Como te decía recién, mi hijo tiene tres años y para mí es súper importante poder estar presente mínimo los primeros cinco años, estar ahí al pie del cañón y la verdad que tengo la suerte de poder hacerlo, así que por ahora estoy con esto y, en caso de que surjan otras otras posibilidades, lo tendré que ver, porque hoy por hoy mi hijo es la prioridad. Lo va a ser siempre, no me gusta ausentarme mucho y me gusta estar como muy muy presente y muy atrás de todo, hoy me viene bien esto, pero bueno más adelante se verá.