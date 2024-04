Juan Pin Vilar trajo su película con Fito Páez a Bafici

La Habana de Fito es la película del realizador cubano Juan Pin Vilar, que, tras generar polémica en su país, llega para estrenarse al 25 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). ­Diario Hoy dialogó con él para conocer más información del proyecto y su vínculo con Páez.

—¿Cómo estás viviendo tus primeras horas en Buenos Aires?

—Primero, me impacta Buenos Aires, tiene un movimiento extraordinario, pero luego se entiende que está sucediendo un cambio profundísimo y violento en la sociedad. Digo, vengo de un país similar en cierto sentido y que ahora están teniendo ustedes esta transformación. Y que nuestro documental ha empujado eso sin nosotros proponérnoslo, un diálogo, tras que el gobierno se apropiara de la película. Pero por suerte tuvimos el apoyo de la Asamblea de Cineastas, que se constituye, de alguna manera, a partir de los sucesos pasados por la película dentro de Cuba. Y estamos también contentos porque Fito, su posición, fue solidaria. No solamente con nosotros, con la película, sino también con la asamblea, que está reclamando no solamente por los derechos de la película.

—Que la pasaron en la tele...

—Exactamente. Bah, en realidad fueron tres personajes hablando sobre ella en la ­televisión.

—¿Cómo conociste a Fito?

—Somos amigos como hace 30 años o más, y en ese sentido, como amigos, decidimos contarle a nuestros nietos nuestra vida en La Habana. Porque había contradicciones tontas y esta fue la idea del material, de hacer simplemente eso, pero en la medida que estás contando lo que has vivido empiezan a surgir temas que acompañan esa evolución.