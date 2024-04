Se enojó Gran Hermano y nominó a todos los participantes

Cansado de situaciones que están afectando la convivencia en su casa, Gran Hermano decidió nominar a todos los participantes del programa, excepto Bautista, el líder de esta semana, que tampoco podrá subir o bajar alguien de la placa. “Ojalá puedan reflexionar sobre la solidaridad, el compañerismo y la empatía. No me gustan las faltas de respeto, agravios y ofensas. Pueden ser estrategas y grandes jugadores, pero sin apelar al juego sucio. Por estos motivos informo que tomé la decisión severa de que cada uno de ustedes está nominado a partir de este momento. Todos están en placa, a excepción del líder de la semana, que mantiene su inmunidad, pero no podrá sacar a nadie de placa”, anunció, y sorprendió a todos los participantes.