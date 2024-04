Llega a BAFICI Leyenda feroz, de Denise Urfeig y Mariano Frigerio

En Leyenda feroz, Denise Urfeig y Mariano Frigerio revisan una de las películas más icónicas y generacionales del cine argentino, Tango feroz, a 30 años de su estreno, y cómo marcó a fuego al cine local. Ellos adelantan detalles de la propuesta que tendrá su estreno en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

—¿Cómo hacen para lograr que toque fibras íntimas del espectador sus películas en el armado?

—Denise Urfeig: Fue fácil porque sabíamos que había partes que eran muy emotivas, porque nos habían emocionado mucho a nosotros particularmente. Somos de la generación y de la adolescencia de Tango feroz, los 90, y para mí fue todo un hito iniciático la película. A mí, particularmente, había dos momentos que me emocionaban mucho que fue la proyección en el Gaumont, porque la gente estaba terriblemente emocionada y lloraba, y había niños y madres con niños, y la grabación del tema. Entonces, sabíamos que esos dos momentos iban a ser muy muy emotivos dentro del documental y fue capaz lo que más nos costó encontrarle el lugar. Y no casualmente están pegados, digamos, como ahí explota la emoción. Pero si también sabíamos que es un tema que a muchos les va a tocar por el lado de la nostalgia, por el recuerdo, por con quién la fueron a ver, por la adolescencia. Así que de todas maneras sabíamos que iba a ser algo un documental emotivo.

—Es emotivo, pero también está presente todo el enfrentamiento de los “rockeros” más duros de la época, ¿eso supieron que tenía que estar desde el arranque del proyecto?

—Mariano Frigerio: Como que, a priori, el documental lo íbamos a hacer igual. Se valía por sí mismo. Y la verdad que después nos fuimos enterando el conflicto que hubo cuando hablamos con Marcelo Piñeyro y ahí decidimos que estaba bueno sumar voces disidentes del éxito. Como que me parece que nos sumaba a la historia, a la historia de lo que fue ese gran éxito. Y una cosa muy argentina, toda esa cosa de gran éxito acá que siempre tiene grandes detractores. Como que no nos pareció interesante sumar a esos detractores por el lado de los rockeros que también puede ser lo que tuvo Argentina, 1985, de esta cosa de la biografía histórica de si usaba o no usaba bigotes, las críticas intelectuales, como que esas dos patas queríamos que estén en lo que es la historia.