Emiliano Kaczka: “La esencia del trabajo se mantiene”

En su vuelta al audiovisual con El sabor del silencio, serie de Flow protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea, entre otros, Emiliano Kaczka recupera su pasión por la actuación, oficio que había dejado de lado y al que, inevitablemente, volvió con más fuerza que nunca. Con él hablamos para conocer más detalles de su rol en la ficción dirigida por Pedro Levati y mucho más.

—¿Cómo te sentís con participar de una serie en esta nueva época de las plataformas?

—Bueno, es más escaso el trabajo que se da puntualmente, pero uno cuando tiene la posibilidad de filmar, lo disfruta mucho, se trabaja como en cine. Estás muy cuidado, son libros más elaborados que por ahí lo que puede pasar en otro lado y se agradece cuando le toca esta oportunidad.

—¿Hace cuánto que no grababas una serie?

—Hace tres años decidí volver un poco a actuar y filmé primero María Marta, el crimen del country, ahora sale y estoy ensayando teatro.

—Es una vuelta con todo...

—Sí, desde que volví, todos los años hice una serie.

—¿Cómo fue volver? Porque es algo completamente diferente el universo, no solo de la televisión, sino de la manera de hacerlas...

—Es otro mundo, pero, bueno, hay algo de la esencia del trabajo que se mantiene por ahí. Yo lo noto, no sé, mi percepción es que es parecido al cine. Se trabaja con cuidado y por ese lado está bastante mejor. Después hay cosas que te sorprenden, antes que uno filmaba un viernes y el lunes ya salía, en esa época de la televisión y de alguna manera nuestro trabajo se completa con la mirada de la gente.

—¿Por qué habías decidido retirarte de la actuación?

—Era un momento donde no había mu­cho trabajo, prácticamente nada de trabajo y dije: “Bueno, voy a esperar”, esperé unos años, y dije: “No pue­do seguir así”. Porque uno también tiene que seguir viviendo y se­guir pagando las cuentas. Tuve compañeros que han tenido la posibilidad de vender ropa o manejar un coche o vender frutos secos, por decir algo. Yo tengo facilidad para estudiar y decidí hacer una carrera, influenciado también por mi padre, que siempre me decía que servía o era una forma de sobrevivir esperando mejor momento.

—Y el momento ahora llegó y te toca este personaje, Julio, que muestra como el detrás de escena de la política, de los chanchullos. ¿Cómo fue un poco entrar en ese universo?

—Cuando tenés un libro que está bien planteado, no te cuesta, te va llevando la misma situación, el mismo personaje. Además esta serie cuenta con actores notables, mis compañeros son actores notables y uno se siente muy cómodo trabajando con ellos. Y un gran director como Pedro Levati también te ayuda a poder desarrollar y poder expresar de la mejor manera un personaje.

—¿Fue fácil armarlo? ¿Te inspiraste en algún líder sindical?

—Eso no, yo siempre busco que los personajes, que los trabajos, no es cómo se plantean, sino que hay que dejar que fluya y que te surjan las cosas. Yo soy más artesanal, lo puedo ir trabajando. Es un personaje alejado de mí porque es un empresario ligado a negocios sucios con la política, un poco para decirlo duramente pesado. Está alejado de mí y lo traté de trabajar con lo que uno conoce desde la vida, lo que uno ve, el archivo que uno tiene y en este país de haber visto muchos de estos personajes. Y trate de armar algo que exprese lo que el libro me pide.

—¿Sos de juzgar a los personajes que te toca interpretar?

—No, no podría, no sería apropiado, los defiendo, los entiendo, trato de pensar en sus contradicciones, sus propios conflictos y cuanto más contradictorios, mejor para actuar. Tiene que ver un poco con la vida, todos tenemos claro oscuros y eso es lo que uno busca para que la atención haga emerger la expresividad dramática.

—¿Cómo sigue el año?

—Estoy ensayando teatro, Solo brumas, que se estrenará en junio, y estoy también en la serie Los mufas, que tiene que estrenarse.

—¿Viste la serie?

—Vi el primer capítulo, un poco de contrabando, me encantó.

—¿Te gusta verte?

—Me miro para ver si pude expresar eso que tanto trabajé, y la verdad que estoy contento. Siempre encontrás algo que por ahí pensás que no estuvo bien, siempre decís: “Me gustó”, y además me gusta mucho, más allá de lo personal, el clima que se arma, los climas están muy bien logrados.

—¿Expectativas con el lanzamiento?

—Yo espero que la gente lo disfrute, la recomiendo, es una gran serie, está a la altura de cualquier otra serie que pueda hacerse en otra plataforma y en otro país, está muy bien hecha.