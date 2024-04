Gonzalo García Pelayo: “Lucía Seles, Mariano Llinás y Pedro Almodóvar son los directores activos más importantes del mundo”

El prolífico realizador Gonzalo García Pelayo está presentando siete películas en el Buenos Aires Festival Independiente de Cine (Bafici), y hablamos con él para conocer más de su pasión por el séptimo arte.

—Tenés siete películas tuyas más dos que producís, ¿cómo es para vos esto de poder mostrar en este festival todo este material?

—Estoy muy contento porque hay que mostrar las películas después de hacerlas. El convencer a un festival de que hay siete películas más dos interesantes no es fácil, porque el festival recibe 3.000 películas para la selección, que ya es grandísima, de 280. No llega al 10% dedicar una parte que también es porcentual a lo que yo hice. Cuando terminamos las películas las mandamos y ellos comenzaron a ir viendo las películas con cierta confianza y parece que eso de liberación. Ya que las dos primeras le gustaron bastante, entonces yo estoy muy contento porque parece que por lo menos si no le han gustado todas, al resto le gustó. Pero claro, que las películas lleguen cuesta tiempo, empezamos ediciones anteriores con dos, al siguiente una y ahora siete películas, es decir, catorce pases en un festival de once días.

—¿Las estás acompañando?

—Vengo todos los días, las veo enteras con público, o sea, disfruto de la película con el público, y es un sueño. Anoche pasó lo que llevaba meses soñando, y mis películas con una computadora no acaba de saber si de verdad están las cosas

—¿Te gusta lo que hace algún director o directora?

—Sí, Lucía Seles y Mariano Llinás. Creo que están entre los mejores cinco directores del mundo, ellos dos, alguno asiático y Pedro Almodóvar. Creo que los tres, Lucía Seles, Mariano Llinás y Pedro Almodóvar, para mí son los directores activos más importantes del mundo.