Bernardo Quesney: “Algo que a mí me impactó mucho fue Martín Rejtman”

Historia y Geografía, protagonizada por Amparo Noguera y Catalina Saavedra, es la nueva película del realizador chileno Bernardo Quesney, quien participa del 25 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, y con él hablamos.

—¿Qué te impulsó a ser director de cine?

—Yo partí bien joven, el cine nos ha servido mucho, veo películas y sigo viendo, de todas saco ideas. Pero como que el problema es que soy desordenado, creo yo, entonces veo mucho y no tengo un solo referente, estoy como con millones. Pero, no sé, yo creo que algo que a mí me impactó mucho cuando estaba en la escuela de cine, porque me metí inmediatamente a los 18, yo soy de San Felipe, donde se filmó la película, y fue Martín Rejtman. Para mí era como que había algo cercano y raro, que me encanta y un humor, así como donde a uno le gustaría estar. Es que el sentido de porque cuando uno está y ve las grandes referencias y todo es que las grandes películas. De repente tú sientes como que podría haber sido filmado cerca de ti, y más encima como un cine de bajo presupuesto, entre comillas, tiene un estilo tan particular que a mí me chocó mucho, así en la escuela. No lo había visto antes y encontré otra realidad, y me sentía más cercano, incluso alejado, porque como que había una generación mía que alucinaba con Lucrecia.

—¿En ese momento había alguna película que vos digas: esta fue fundamental?

—Me pasó que entre mucho que veía, me chocó mucho Mujeres al borde de un ataque de nervios, donde encontré algo cercano, el lugar, el humor, veo este taxi, sucio, el pop. Igual después he tomado varios cursos, yo soy fanático, estudio mucho, tomé varios cursos también, tomé un curso con Werner Herzog y otro con Lucrecia en Barcelona. Con lo que hay una obsesión con el sonido y los diálogos, qué es lo que dice ella, y creo que esto también, me ayudaron mucho a esta película, como el sonido, sonidos de los diálogos, para que no sonarán tan mal.